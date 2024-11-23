Українські прикордонники дроном знищили танк РФ під Вовчанськом — ефектне відео

РЕБ не допоміг ворожому танку вижити у районі міста Вовчанськ. Українські прикордонники спалили техніку РФ дроном, зафільмувавши на відео.
Головні тези:
- Українські прикордонники вдосконалюють свої військові навички та використовують сучасні технології для ефективного протистояння ворогу.
- Дрон виявив ворожий танк та позиції сил оборони, що дозволило вчасно прийняти заходи для їх ураження.
- Відео, оприлюднене Державною прикордонною службою, свідчить про високий рівень тренування та бойової готовності українських військових, які ефективно протистоять ворожій агресії на сході країни.
Прикордонники знищили ворожий танк під Вовчанськом
Днями аеророзвідка Краматорського прикордонного загону виявила ворожий танк, який прямував в бік позицій сил оборони.
На полювання за такою бажаною ціллю вилетів FPV-дрон.
При наближенні до танку стало зрозуміло, що на нього розгорнуто декілька потужних РЕБів окупантів, це не завадило майстрам своєї справи влучити та запалити бронетехніку.
Прикордонники знищили позиції армії РФ під Вовчанськом
Бійці підрозділу «Скорпіон» прикордонної бригади «Гарт» за допомогою ударних дронів знищили вогневі позиції та засоби радіоелектронної розвідки російських загарбників на Вовчанському напрямку.
Про це повідомила Державна прикордонна служба та оприлюднила відповідне відео.
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