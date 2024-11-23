Українські прикордонники дроном знищили танк РФ під Вовчанськом — ефектне відео

РЕБ не допоміг ворожому танку вижити у районі міста Вовчанськ. Українські прикордонники спалили техніку РФ дроном, зафільмувавши на відео.

Прикордонники знищили ворожий танк під Вовчанськом

Днями аеророзвідка Краматорського прикордонного загону виявила ворожий танк, який прямував в бік позицій сил оборони.

На полювання за такою бажаною ціллю вилетів FPV-дрон.

При наближенні до танку стало зрозуміло, що на нього розгорнуто декілька потужних РЕБів окупантів, це не завадило майстрам своєї справи влучити та запалити бронетехніку.

Прикордонники знищили позиції армії РФ під Вовчанськом

Бійці підрозділу «Скорпіон» прикордонної бригади «Гарт» за допомогою ударних дронів знищили вогневі позиції та засоби радіоелектронної розвідки російських загарбників на Вовчанському напрямку.

Про це повідомила Державна прикордонна служба та оприлюднила відповідне відео.