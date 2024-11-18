Прикордонники знищили крилату ракету РФ над Київщиною — відео

Під час ракетної атаки російських окупаційних військ по Україні 17 листопада прикордонники на Київщині знищили ворожу крилату ракету.
Головні тези:
- Прикордонники на Київщині знищили крилату ракету Х-101 ворожої російської армії, запобігши можливим руйнуванням та жертвам.
- Дії прикордонників свідчать про готовність та високий професіоналізм у забезпеченні безпеки України в умовах війни з Росією.
- Захисники влучно реагують на загрози з боку російських окупаційних військ, діючи швидко та результативно для захисту національних інтересів.
- Використання сучасних технологій і військової техніки дозволяє ефективно протистояти агресії та дестабілізації з боку ворогів України.
Прикордонники знищили російську ракету Х-101 з ЗРК
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
Зазначається, що влучним пострілом крилату ворожу ракету Х-101 було знищено у повітрі. Таким чином бійці ДПСУ запобігли можливим руйнуванням та жертвам.
Прикордонники знищили позиції армії РФ під Вовчанськом
Бійці підрозділу «Скорпіон» прикордонної бригади «Гарт» за допомогою ударних дронів знищили вогневі позиції та засоби радіоелектронної розвідки російських загарбників на Вовчанському напрямку.
Про це повідомила Державна прикордонна служба та оприлюднила відповідне відео.
Розвідувально-ударні групи БПЛА прикордонної бригади «Гарт» завдали ураження FPV-дронами та скидами з «Vampire» по ворожих цілях. Під вогонь потрапили місця укриття особового складу загарбників, їх вогневі позиції, засоби радіоелектронної розвідки та вантажний автотранспорт.
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