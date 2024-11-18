Прикордонники знищили крилату ракету РФ над Київщиною — відео

Під час ракетної атаки російських окупаційних військ по Україні 17 листопада прикордонники на Київщині знищили ворожу крилату ракету.

Прикордонники знищили російську ракету Х-101 з ЗРК

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Виконуючи завдання з прикриття повітряного простору військовослужбовець Житомирського прикордонного загону на псевдо "Юта" спільно з побратимами зафіксував політ ракети. Негайно зреагувавши — захисник миттєво здійснив постріл з переносного зенітно-ракетного комплексу. Поширити

Зазначається, що влучним пострілом крилату ворожу ракету Х-101 було знищено у повітрі. Таким чином бійці ДПСУ запобігли можливим руйнуванням та жертвам.

Прикордонники знищили позиції армії РФ під Вовчанськом

Бійці підрозділу «Скорпіон» прикордонної бригади «Гарт» за допомогою ударних дронів знищили вогневі позиції та засоби радіоелектронної розвідки російських загарбників на Вовчанському напрямку.

Про це повідомила Державна прикордонна служба та оприлюднила відповідне відео.

Розвідувально-ударні групи БПЛА прикордонної бригади «Гарт» завдали ураження FPV-дронами та скидами з «Vampire» по ворожих цілях. Під вогонь потрапили місця укриття особового складу загарбників, їх вогневі позиції, засоби радіоелектронної розвідки та вантажний автотранспорт.