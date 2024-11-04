Українські прикордонники дронами знищили позиції російської армії на Харківщині — відео

Бійці підрозділу «Скорпіон» прикордонної бригади «Гарт» за допомогою ударних дронів знищили вогневі позиції та засоби радіоелектронної розвідки російських загарбників на Вовчанському напрямку.
Головні тези:
- Під вогонь українських прикордонників потрапили ворожі вогневі позиції та засоби радіоелектронної розвідки на Харківщині.
- Бійці підрозділу «Скорпіон» здійснили успішну операцію, використовуючи ударні дрони для нейтралізації загрози від російської армії.
- Розвідувально-ударні групи БПЛА прикордонної бригади «Гарт» завдали ураження FPV-дронами та скидами з «Vampire» по ворожих цілях.
- Українські бійці успішно уразили укриття та склади боєприпасів російських загарбників на Вовчанському напрямку.
- Дії українських прикордонників свідчать про високий рівень підготовки та ефективність при контрдії проти загроз з боку російської армії.
Прикордонники знищили позиції армії РФ під Вовчанськом
Про це повідомила Державна прикордонна служба та оприлюднила відповідне відео.
Розвідувально-ударні групи БПЛА прикордонної бригади «Гарт» завдали ураження FPV-дронами та скидами з «Vampire» по ворожих цілях. Під вогонь потрапили місця укриття особового складу загарбників, їх вогневі позиції, засоби радіоелектронної розвідки та вантажний автотранспорт.
Українські прикордонники уразили ворожі цілі на Харківщині
Бійці прикордонної бригади “Гарт” з РСЗВ і артилерії уразили укриття та склади боєприпасів російських загарбників на Вовчанському напрямку.
Про це повідомила Державна прикордонна служба та оприлюднила відповідне відео.
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