Українські прикордонники дронами знищили позиції російської армії на Харківщині — відео

Бійці підрозділу «Скорпіон» прикордонної бригади «Гарт» за допомогою ударних дронів знищили вогневі позиції та засоби радіоелектронної розвідки російських загарбників на Вовчанському напрямку.

Прикордонники знищили позиції армії РФ під Вовчанськом

Про це повідомила Державна прикордонна служба та оприлюднила відповідне відео.

Розвідувально-ударні групи БПЛА прикордонної бригади «Гарт» завдали ураження FPV-дронами та скидами з «Vampire» по ворожих цілях. Під вогонь потрапили місця укриття особового складу загарбників, їх вогневі позиції, засоби радіоелектронної розвідки та вантажний автотранспорт.

Українські прикордонники уразили ворожі цілі на Харківщині

Бійці прикордонної бригади “Гарт” з РСЗВ і артилерії уразили укриття та склади боєприпасів російських загарбників на Вовчанському напрямку.

Про це повідомила Державна прикордонна служба та оприлюднила відповідне відео.