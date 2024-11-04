Українські прикордонники дронами знищили позиції російської армії на Харківщині — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські прикордонники дронами знищили позиції російської армії на Харківщині — відео

ДПСУ
Дрони

Бійці підрозділу «Скорпіон» прикордонної бригади «Гарт» за допомогою ударних дронів знищили вогневі позиції та засоби радіоелектронної розвідки російських загарбників на Вовчанському напрямку.

Головні тези:

  • Під вогонь українських прикордонників потрапили ворожі вогневі позиції та засоби радіоелектронної розвідки на Харківщині.
  • Бійці підрозділу «Скорпіон» здійснили успішну операцію, використовуючи ударні дрони для нейтралізації загрози від російської армії.
  • Розвідувально-ударні групи БПЛА прикордонної бригади «Гарт» завдали ураження FPV-дронами та скидами з «Vampire» по ворожих цілях.
  • Українські бійці успішно уразили укриття та склади боєприпасів російських загарбників на Вовчанському напрямку.
  • Дії українських прикордонників свідчать про високий рівень підготовки та ефективність при контрдії проти загроз з боку російської армії.

Прикордонники знищили позиції армії РФ під Вовчанськом

Про це повідомила Державна прикордонна служба та оприлюднила відповідне відео.

Розвідувально-ударні групи БПЛА прикордонної бригади «Гарт» завдали ураження FPV-дронами та скидами з «Vampire» по ворожих цілях. Під вогонь потрапили місця укриття особового складу загарбників, їх вогневі позиції, засоби радіоелектронної розвідки та вантажний автотранспорт.

Українські прикордонники уразили ворожі цілі на Харківщині

Бійці прикордонної бригади “Гарт” з РСЗВ і артилерії уразили укриття та склади боєприпасів російських загарбників на Вовчанському напрямку.

Про це повідомила Державна прикордонна служба та оприлюднила відповідне відео.

Реактивними системами залпового вогню та ствольною артилерією гармаші завдали ударів по місцях укриття особового складу, складах з боєкомплектами, спостережних позиціях та пунктах зв’язку ворога.

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