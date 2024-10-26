Українські прикордонники знищили склади БК окупантів на Харківщині ― відео

Бійці прикордонної бригади “Гарт” з РСЗВ і артилерії уразили укриття та склади боєприпасів російських загарбників на Вовчанському напрямку.

Українські прикордонники уразили ворожі цілі на Харківщині

Про це повідомила Державна прикордонна служба та оприлюднила відповідне відео.

Реактивними системами залпового вогню та ствольною артилерією гармаші завдали ударів по місцях укриття особового складу, складах з боєкомплектами, спостережних позиціях та пунктах зв’язку ворога. Поширити

Всі цілі уражено. Підтверджено знищення 14 загарбників, ще 12 – поранено.

Прикордонники України знищили 2 російських танки

Про це повідомила Державна прикордонна служба та оприлюднила відповідне відео.

Прикордонники розбили танк Т-72 та ще один пошкодили на Куп'янському напрямку.

Крім того, ліквідували п'ятьох загарбників, знищили три автомобілі та дві одиниці БМП-2 росіян.