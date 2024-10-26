Українські прикордонники знищили склади БК окупантів на Харківщині ― відео

Бійці прикордонної бригади “Гарт” з РСЗВ і артилерії уразили укриття та склади боєприпасів російських загарбників на Вовчанському напрямку.
Головні тези:
- Українські прикордонники бригади “Гарт” вразили укриття та склади боєприпасів окупантів на Харківщині.
- Знищено місця укриття особового складу, склади з боєкомплектами, спостережні позиції та пункти зв’язку ворога.
- Реактивними системами залпового вогню та артилерією гармаші знищили всі цілі.
- Підтверджено знищення 14 загарбників та поранення 12 із них.
Українські прикордонники уразили ворожі цілі на Харківщині
Про це повідомила Державна прикордонна служба та оприлюднила відповідне відео.
Всі цілі уражено. Підтверджено знищення 14 загарбників, ще 12 – поранено.
Прикордонники України знищили 2 російських танки
Про це повідомила Державна прикордонна служба та оприлюднила відповідне відео.
Прикордонники розбили танк Т-72 та ще один пошкодили на Куп'янському напрямку.
Крім того, ліквідували п'ятьох загарбників, знищили три автомобілі та дві одиниці БМП-2 росіян.
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