Украинские пограничники уничтожили склады БК оккупантов в Харьковской области ― видео

Бойцы пограничной бригады "Гарт" из РСЗО и артиллерии поразили укрытие и склады боеприпасов российских захватчиков на Волчанском направлении.
Главные тезисы
- Бойцы пограничной бригады “Гарт” успешно атаковали укрытие и склады боеприпасов российских захватчиков в Харьковской области.
- Украинские пограничники применили реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию для поражения вражеских целей.
- В результате было подтверждено уничтожение 14 захватчиков, а еще 12 ранено.
Украинские пограничники поразили вражеские цели в Харьковской области
Об этом сообщила Государственная пограничная служба и обнародовала соответствующее видео.
Все цели поражены. Подтверждено уничтожение 14 захватчиков, еще 12 ранено.
Пограничники Украины уничтожили 2 российских танка
Об этом сообщила Государственная пограничная служба и обнародовала соответствующее видео.
Пограничники разбили танк Т-72 и еще один повредили на Купянском направлении.
Кроме того, ликвидировали пятерых захватчиков, уничтожили три автомобиля и две единицы БМП-2 россиян.
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