Украинские пограничники уничтожили склады БК оккупантов в Харьковской области ― видео

Бойцы пограничной бригады "Гарт" из РСЗО и артиллерии поразили укрытие и склады боеприпасов российских захватчиков на Волчанском направлении.

Украинские пограничники поразили вражеские цели в Харьковской области

Об этом сообщила Государственная пограничная служба и обнародовала соответствующее видео.

Реактивными системами залпового огня и ствольной артиллерией пушкари нанесли удары по местам укрытия личного состава, складам с боекомплектами, наблюдательным позициям и пунктам связи врага. Поделиться

Все цели поражены. Подтверждено уничтожение 14 захватчиков, еще 12 ранено.

Пограничники Украины уничтожили 2 российских танка

Об этом сообщила Государственная пограничная служба и обнародовала соответствующее видео.

Пограничники разбили танк Т-72 и еще один повредили на Купянском направлении.

Кроме того, ликвидировали пятерых захватчиков, уничтожили три автомобиля и две единицы БМП-2 россиян.