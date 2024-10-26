Украинские пограничники уничтожили склады БК оккупантов в Харьковской области ― видео
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские пограничники уничтожили склады БК оккупантов в Харьковской области ― видео

ГПСУ
ВСУ
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Бойцы пограничной бригады "Гарт" из РСЗО и артиллерии поразили укрытие и склады боеприпасов российских захватчиков на Волчанском направлении.

Главные тезисы

  • Бойцы пограничной бригады “Гарт” успешно атаковали укрытие и склады боеприпасов российских захватчиков в Харьковской области.
  • Украинские пограничники применили реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию для поражения вражеских целей.
  • В результате было подтверждено уничтожение 14 захватчиков, а еще 12 ранено.

Украинские пограничники поразили вражеские цели в Харьковской области

Об этом сообщила Государственная пограничная служба и обнародовала соответствующее видео.

Реактивными системами залпового огня и ствольной артиллерией пушкари нанесли удары по местам укрытия личного состава, складам с боекомплектами, наблюдательным позициям и пунктам связи врага.

Все цели поражены. Подтверждено уничтожение 14 захватчиков, еще 12 ранено.

Пограничники Украины уничтожили 2 российских танка

Об этом сообщила Государственная пограничная служба и обнародовала соответствующее видео.

Пограничники разбили танк Т-72 и еще один повредили на Купянском направлении.

Кроме того, ликвидировали пятерых захватчиков, уничтожили три автомобиля и две единицы БМП-2 россиян.

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