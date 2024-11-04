Украинские пограничники дронами уничтожили позиции российской армии в Харьковской области — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские пограничники дронами уничтожили позиции российской армии в Харьковской области — видео

ГПСУ
Дроны
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Бойцы подразделения "Скорпион" пограничной бригады "Гарт" с помощью ударных дронов уничтожили огневые позиции и средства радиоэлектронной разведки российских захватчиков на Волчанском направлении.

Главные тезисы

  • Бойцы подразделения “Скорпион” с помощью ударных дронов успешно нейтрализовали угрозу от российской армии.
  • Действия украинских пограничников свидетельствуют о высоком уровне подготовки и эффективности контрдействия против угроз со стороны российской армии.
  • Украинские бойцы успешно поразили укрытие и склад боеприпасов российских захватчиков на Волчанском направлении.
  • Пограничники уничтожили огневые позиции и средства радиоэлектронной разведки российских захватчиков, демонстрируя высокую эффективность операции.

Пограничники уничтожили позиции армии РФ под Волчанском

Об этом сообщила Государственная пограничная служба и обнародовала соответствующее видео.

Разведывательно-ударные группы БПЛА пограничной бригады «Гарт» нанесли поражение FPV-дронами и сбросами с «Vampire» по враждебным целям. Под огонь попали места укрытия личного состава захватчиков, огневые позиции, средства радиоэлектронной разведки и грузовой автотранспорт.

Украинские пограничники поразили вражеские цели в Харьковской области

Бойцы пограничной бригады "Гарт" из РСЗО и артиллерии поразили укрытие и склады боеприпасов российских захватчиков на Волчанском направлении.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба и обнародовала соответствующее видео.

Реактивными системами залпового огня и ствольной артиллерией пушкари нанесли удары по местам укрытия личного состава, складам с боекомплектами, наблюдательным позициям и пунктам связи врага.

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