Украинские пограничники дронами уничтожили позиции российской армии в Харьковской области — видео

Бойцы подразделения "Скорпион" пограничной бригады "Гарт" с помощью ударных дронов уничтожили огневые позиции и средства радиоэлектронной разведки российских захватчиков на Волчанском направлении.

Пограничники уничтожили позиции армии РФ под Волчанском

Об этом сообщила Государственная пограничная служба и обнародовала соответствующее видео.

Разведывательно-ударные группы БПЛА пограничной бригады «Гарт» нанесли поражение FPV-дронами и сбросами с «Vampire» по враждебным целям. Под огонь попали места укрытия личного состава захватчиков, огневые позиции, средства радиоэлектронной разведки и грузовой автотранспорт.

Украинские пограничники поразили вражеские цели в Харьковской области

Бойцы пограничной бригады "Гарт" из РСЗО и артиллерии поразили укрытие и склады боеприпасов российских захватчиков на Волчанском направлении.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба и обнародовала соответствующее видео.