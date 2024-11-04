Украинские пограничники дронами уничтожили позиции российской армии в Харьковской области — видео

Бойцы подразделения "Скорпион" пограничной бригады "Гарт" с помощью ударных дронов уничтожили огневые позиции и средства радиоэлектронной разведки российских захватчиков на Волчанском направлении.
Главные тезисы
- Бойцы подразделения “Скорпион” с помощью ударных дронов успешно нейтрализовали угрозу от российской армии.
- Действия украинских пограничников свидетельствуют о высоком уровне подготовки и эффективности контрдействия против угроз со стороны российской армии.
- Украинские бойцы успешно поразили укрытие и склад боеприпасов российских захватчиков на Волчанском направлении.
- Пограничники уничтожили огневые позиции и средства радиоэлектронной разведки российских захватчиков, демонстрируя высокую эффективность операции.
Пограничники уничтожили позиции армии РФ под Волчанском
Об этом сообщила Государственная пограничная служба и обнародовала соответствующее видео.
Разведывательно-ударные группы БПЛА пограничной бригады «Гарт» нанесли поражение FPV-дронами и сбросами с «Vampire» по враждебным целям. Под огонь попали места укрытия личного состава захватчиков, огневые позиции, средства радиоэлектронной разведки и грузовой автотранспорт.
Украинские пограничники поразили вражеские цели в Харьковской области
Бойцы пограничной бригады "Гарт" из РСЗО и артиллерии поразили укрытие и склады боеприпасов российских захватчиков на Волчанском направлении.
Об этом сообщила Государственная пограничная служба и обнародовала соответствующее видео.
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