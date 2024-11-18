Пограничники уничтожили крылатую ракету РФ над Киевщиной — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Пограничники уничтожили крылатую ракету РФ над Киевщиной — видео

ГПСУ
Ракета
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Во время ракетной атаки российских оккупационных войск по Украине 17 ноября пограничники Киевской области уничтожили вражескую крылатую ракету.

Главные тезисы

  • Пограничники в Киевской области успешно уничтожили вражескую крылатую ракету Х-101, предотвратив возможные разрушения и жертвы.
  • Действия пограничников свидетельствуют о готовности и высоком профессионализме в обеспечении безопасности Украины в условиях войны с Россией.
  • Использование современных технологий и военной техники позволяет пограничникам эффективно противостоять агрессии и дестабилизации со стороны врагов Украины.

Пограничники уничтожили российскую ракету Х-101 по ЗРК

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Выполняя задачу по прикрытию воздушного пространства военнослужащий Житомирского пограничного отряда на псевдо "Юта" совместно с собратьями зафиксировал полет ракеты Немедленно среагировав — защитник мгновенно произвел выстрел из переносного зенитно-ракетного комплекса.

Отмечается, что точным выстрелом крылата вражеская ракета Х-101 была уничтожена в воздухе. Таким образом бойцы ГПСУ предотвратили возможные разрушения и жертвы.

Пограничники уничтожили позиции армии РФ под Волчанском

Бойцы подразделения "Скорпион" пограничной бригады "Гарт" с помощью ударных дронов уничтожили огневые позиции и средства радиоэлектронной разведки российских захватчиков на Волчанском направлении.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба и обнародовала соответствующее видео.

Разведывательно-ударные группы БПЛА пограничной бригады «Гарт» нанесли поражение FPV-дронами и сбросами с «Vampire» по враждебным целям. Под огонь попали места укрытия личного состава захватчиков, огневые позиции, средства радиоэлектронной разведки и грузовой автотранспорт.

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