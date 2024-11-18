Пограничники уничтожили крылатую ракету РФ над Киевщиной — видео

Во время ракетной атаки российских оккупационных войск по Украине 17 ноября пограничники Киевской области уничтожили вражескую крылатую ракету.

Пограничники уничтожили российскую ракету Х-101 по ЗРК

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Выполняя задачу по прикрытию воздушного пространства военнослужащий Житомирского пограничного отряда на псевдо "Юта" совместно с собратьями зафиксировал полет ракеты Немедленно среагировав — защитник мгновенно произвел выстрел из переносного зенитно-ракетного комплекса. Поделиться

Отмечается, что точным выстрелом крылата вражеская ракета Х-101 была уничтожена в воздухе. Таким образом бойцы ГПСУ предотвратили возможные разрушения и жертвы.

Пограничники уничтожили позиции армии РФ под Волчанском

Бойцы подразделения "Скорпион" пограничной бригады "Гарт" с помощью ударных дронов уничтожили огневые позиции и средства радиоэлектронной разведки российских захватчиков на Волчанском направлении.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба и обнародовала соответствующее видео.

Разведывательно-ударные группы БПЛА пограничной бригады «Гарт» нанесли поражение FPV-дронами и сбросами с «Vampire» по враждебным целям. Под огонь попали места укрытия личного состава захватчиков, огневые позиции, средства радиоэлектронной разведки и грузовой автотранспорт.