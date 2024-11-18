Пограничники уничтожили крылатую ракету РФ над Киевщиной — видео

Во время ракетной атаки российских оккупационных войск по Украине 17 ноября пограничники Киевской области уничтожили вражескую крылатую ракету.
Главные тезисы
- Пограничники в Киевской области успешно уничтожили вражескую крылатую ракету Х-101, предотвратив возможные разрушения и жертвы.
- Действия пограничников свидетельствуют о готовности и высоком профессионализме в обеспечении безопасности Украины в условиях войны с Россией.
- Использование современных технологий и военной техники позволяет пограничникам эффективно противостоять агрессии и дестабилизации со стороны врагов Украины.
Пограничники уничтожили российскую ракету Х-101 по ЗРК
Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.
Отмечается, что точным выстрелом крылата вражеская ракета Х-101 была уничтожена в воздухе. Таким образом бойцы ГПСУ предотвратили возможные разрушения и жертвы.
Пограничники уничтожили позиции армии РФ под Волчанском
Бойцы подразделения "Скорпион" пограничной бригады "Гарт" с помощью ударных дронов уничтожили огневые позиции и средства радиоэлектронной разведки российских захватчиков на Волчанском направлении.
Об этом сообщила Государственная пограничная служба и обнародовала соответствующее видео.
Разведывательно-ударные группы БПЛА пограничной бригады «Гарт» нанесли поражение FPV-дронами и сбросами с «Vampire» по враждебным целям. Под огонь попали места укрытия личного состава захватчиков, огневые позиции, средства радиоэлектронной разведки и грузовой автотранспорт.
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