Украинские пограничники дроном уничтожили танк РФ под Волчанском — эффектное видео
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские пограничники дроном уничтожили танк РФ под Волчанском — эффектное видео

ГПСУ
Дрон
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РЭБ не помог вражескому танку выжить в районе города Волчанск. Украинские пограничники сожгли технику РФ дроном, сняв на видео.

Главные тезисы

  • Украинские пограничники успешно противостоят вражеской агрессии на востоке страны, используя дроны для уничтожения вражеской техники.
  • Действия пограничников свидетельствуют о высоком уровне тренировки и мастерства в области военных действий.
  • Современные технологии, включая дроны, позволяют эффективно обнаруживать и поражать вражескую бронетехнику и позиции обороны.
  • Видео уничтожения танка РФ под Волчанском демонстрирует успешные операции украинских военных в борьбе с захватчиками.

Пограничники уничтожили вражеский танк под Волчанском

На днях аэроразведка Краматорского пограничного отряда обнаружила вражеский танк, направлявшийся в сторону позиций сил обороны.

На охоту за столь желанной целью вылетел FPV-дрон.

При приближении к танку стало ясно, что на него развернуто несколько мощных РЭБов окупантов, это не помешало мастерам своего дела попасть и зажечь бронетехнику.

Пограничники уничтожили позиции армии РФ под Волчанском

Бойцы подразделения "Скорпион" пограничной бригады "Гарт" с помощью ударных дронов уничтожили огневые позиции и средства радиоэлектронной разведки российских захватчиков на Волчанском направлении.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба и обнародовала соответствующее видео.

Разведывательно-ударные группы БПЛА пограничной бригады «Гарт» нанесли поражение FPV-дронами и сбросами с «Vampire» по враждебным целям. Под огонь попали места укрытия личного состава захватчиков, огневые позиции, средства радиоэлектронной разведки и грузовой автотранспорт.

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