Украинские пограничники дроном уничтожили танк РФ под Волчанском — эффектное видео

РЭБ не помог вражескому танку выжить в районе города Волчанск. Украинские пограничники сожгли технику РФ дроном, сняв на видео.
Главные тезисы
- Украинские пограничники успешно противостоят вражеской агрессии на востоке страны, используя дроны для уничтожения вражеской техники.
- Действия пограничников свидетельствуют о высоком уровне тренировки и мастерства в области военных действий.
- Современные технологии, включая дроны, позволяют эффективно обнаруживать и поражать вражескую бронетехнику и позиции обороны.
- Видео уничтожения танка РФ под Волчанском демонстрирует успешные операции украинских военных в борьбе с захватчиками.
Пограничники уничтожили вражеский танк под Волчанском
На днях аэроразведка Краматорского пограничного отряда обнаружила вражеский танк, направлявшийся в сторону позиций сил обороны.
На охоту за столь желанной целью вылетел FPV-дрон.
При приближении к танку стало ясно, что на него развернуто несколько мощных РЭБов окупантов, это не помешало мастерам своего дела попасть и зажечь бронетехнику.
Пограничники уничтожили позиции армии РФ под Волчанском
Бойцы подразделения "Скорпион" пограничной бригады "Гарт" с помощью ударных дронов уничтожили огневые позиции и средства радиоэлектронной разведки российских захватчиков на Волчанском направлении.
Об этом сообщила Государственная пограничная служба и обнародовала соответствующее видео.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-