Украинские пограничники дроном уничтожили танк РФ под Волчанском — эффектное видео

РЭБ не помог вражескому танку выжить в районе города Волчанск. Украинские пограничники сожгли технику РФ дроном, сняв на видео.

Пограничники уничтожили вражеский танк под Волчанском

На днях аэроразведка Краматорского пограничного отряда обнаружила вражеский танк, направлявшийся в сторону позиций сил обороны.

На охоту за столь желанной целью вылетел FPV-дрон.

При приближении к танку стало ясно, что на него развернуто несколько мощных РЭБов окупантов, это не помешало мастерам своего дела попасть и зажечь бронетехнику.

Пограничники уничтожили позиции армии РФ под Волчанском

Бойцы подразделения "Скорпион" пограничной бригады "Гарт" с помощью ударных дронов уничтожили огневые позиции и средства радиоэлектронной разведки российских захватчиков на Волчанском направлении.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба и обнародовала соответствующее видео.