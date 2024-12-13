Мобільна вогнева група знищила крилату ракету РФ з ПЗРК — відео

Мобільна вогнева група Повітряного командування "Захід" під час російської атаки 13 грудня знищила 52 крилаті ракети. Роботу українських захисників зафіксували на відео.
Головні тези:
- Українська мобільна вогнева група успішно знищила 52 російські крилаті ракети в рамках російської атаки у грудні 2022 року.
- Командир кулеметного відділення Володимир Пшеничняк з Повітряного командування “Захід” вражає ефективністю у боротьбі з ракетами ворога.
- Українські захисники не допустили пошкоджень об'єктам критичної інфраструктури навіть після знищення російської крилатої ракети.
Мобільна вогнева група збила російську крилату ракету
Командир кулеметного відділення взводу охорони Галицько-Волинської радіотехнічної бригади молодший сержант Володимир Пшеничняк з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла" знищив російську крилату ракету.
Збита ракета не завдала шкоди об’єктам критичної інфраструктури. Місце падіння та залишки ракети виявлені пошуковою групою.
Зазначається, що під час сьогоднішньої атаки РФ підрозділи протиповітряної оборони та авіація повітряного командування "Захід" в зоні своєї відповідальності знищили 52 крилаті ракети повітряного і морського базування Х-101/Х-55СМ, "Калібр" та 2 ударних безпілотники типу Shahed.
Нова масована атака РФ на Україну
12-13 грудня країна-агресорка Росія здійснила один із найбільш масштабних ударів по енергетиці України. Сили ППО уже озвучили результати своєї роботи.
Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил за цей період виявлено 287 засобів повітряного нападу противника — 94 ракети та 193 БпЛА, а саме:
4 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» із винищувачів МіГ-31К, район пусків — Тамбовська обл.;
2 балістичні ракети «Іскандер-М», район пусків — Брянська обл., ТОТ Криму;
1 балістична ракета KN-23, район пусків — Брянська обл.;
55 крилатих ракет Х-101, Х-55СМ із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, район пусків — Волгоградська обл.;
24 крилатих ракет «Калібр», район пусків акваторія Чорного моря;
7 крилатих ракет «Іскандер-К», район пусків — Воронезька, Ростовська обл.;
1 керована авіаційна ракета Х-59/Х-69, район пусків повітряний простір над ТОТ Луганської обл.;
193 ударні БпЛА типу «Shahed» та безпілотників невстановленого типу із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ, Міллєрово — РФ.
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