Мобільна вогнева група знищила крилату ракету РФ з ПЗРК — відео

Мобільна вогнева група Повітряного командування "Захід" під час російської атаки 13 грудня знищила 52 крилаті ракети. Роботу українських захисників зафіксували на відео.

Мобільна вогнева група збила російську крилату ракету

Командир кулеметного відділення взводу охорони Галицько-Волинської радіотехнічної бригади молодший сержант Володимир Пшеничняк з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла" знищив російську крилату ракету.

Збита ракета не завдала шкоди об’єктам критичної інфраструктури. Місце падіння та залишки ракети виявлені пошуковою групою.

Зазначається, що під час сьогоднішньої атаки РФ підрозділи протиповітряної оборони та авіація повітряного командування "Захід" в зоні своєї відповідальності знищили 52 крилаті ракети повітряного і морського базування Х-101/Х-55СМ, "Калібр" та 2 ударних безпілотники типу Shahed.

Нова масована атака РФ на Україну

12-13 грудня країна-агресорка Росія здійснила один із найбільш масштабних ударів по енергетиці України. Сили ППО уже озвучили результати своєї роботи.

Ворог вкотре вдався до комбінованого повітряного нападу на Україну ракетами різних типів та ударними дронами Поширити

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил за цей період виявлено 287 засобів повітряного нападу противника — 94 ракети та 193 БпЛА, а саме: