Мобильная огневая группа уничтожила крылатую ракету РФ с ПЗРК — видео

Мобильная огневая группа Воздушного командования "Запад" во время российской атаки 13 декабря уничтожила 52 крылатых ракет. Работу украинских защитников зафиксировали на видео.
Главные тезисы
- Мобильная огневая группа Воздушного командования “Запад” уничтожила 52 российских крылатых ракет в рамках атаки на Украину в декабре 2022 года.
- Командир пулеметного отделения успешно противостоял ракетам врага, предотвратив ущерб объектам критической инфраструктуры.
- Российская атака 12-13 декабря была одной из самых масштабных по энергетике Украины, однако украинские защитники успешно справились с ней.
Мобильная огневая группа сбила российскую крылатую ракету
Командир пулеметного отделения взвода охраны Галицко-Волынской радиотехнической бригады младший сержант Владимир Пшеничняк из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла" уничтожил российскую крылатую ракету.
Сбитая ракета не нанесла ущерба объектам критической инфраструктуры. Место падения и остатки ракеты обнаружены поисковиком.
Отмечается, что во время сегодняшней атаки РФ подразделения противовоздушной обороны и авиация воздушного командования "Запад" в зоне своей ответственности уничтожили 52 крылатых ракет воздушного и морского базирования Х-101/Х-55СМ, "Калибр" и 2 ударных беспилотника типа Shahed.
Новая массированная атака РФ на Украину
12-13 декабря страна-агрессорка Россия нанесла один из самых масштабных ударов по энергетике Украины. Силы ПВО уже озвучили результаты своей работы.
Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил за этот период выявлено 287 средств воздушного нападения противника — 94 ракеты и 193 БпЛА, а именно:
4 аэробалистических ракеты Х-47М2 «Кинжал» из истребителей МиГ-31К, район пусков — Тамбовская обл.;
2 баллистические ракеты «Искандер-М», район пусков — Брянская обл., ТОТ Крыма;
1 баллистическая ракета KN-23, район пусков — Брянская обл.;
55 крылатых ракет Х-101, Х-55СМ из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, район пусков — Волгоградская обл.;
24 крылатых ракет «Калибр», район пусков акватория Черного моря;
7 крылатых ракет «Искандер-К», район пусков — Воронежская, Ростовская обл.;
1 управляемая авиационная ракета Х-59/Х-69, район пусков воздушное пространство над ТОТ Луганской обл.;
193 ударных БпЛА типа «Shahed» и беспилотников неустановленного типа из районов Курск, Приморско-Ахтарск, Орел, Брянск, Миллерово — РФ.
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