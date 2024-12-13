Мобильная огневая группа уничтожила крылатую ракету РФ с ПЗРК — видео

Мобильная огневая группа Воздушного командования "Запад" во время российской атаки 13 декабря уничтожила 52 крылатых ракет. Работу украинских защитников зафиксировали на видео.

Мобильная огневая группа сбила российскую крылатую ракету

Командир пулеметного отделения взвода охраны Галицко-Волынской радиотехнической бригады младший сержант Владимир Пшеничняк из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла" уничтожил российскую крылатую ракету.

Сбитая ракета не нанесла ущерба объектам критической инфраструктуры. Место падения и остатки ракеты обнаружены поисковиком.

Отмечается, что во время сегодняшней атаки РФ подразделения противовоздушной обороны и авиация воздушного командования "Запад" в зоне своей ответственности уничтожили 52 крылатых ракет воздушного и морского базирования Х-101/Х-55СМ, "Калибр" и 2 ударных беспилотника типа Shahed.

Новая массированная атака РФ на Украину

12-13 декабря страна-агрессорка Россия нанесла один из самых масштабных ударов по энергетике Украины. Силы ПВО уже озвучили результаты своей работы.

Враг в очередной раз прибег к комбинированному воздушному нападению на Украину ракетами разных типов и ударными дронами. Поделиться

Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил за этот период выявлено 287 средств воздушного нападения противника — 94 ракеты и 193 БпЛА, а именно: