В Николаевской области боец ВСУ из "Стингера" сбил крылатую ракету РФ

В Николаевской области стрелок мобильной огневой группы зенитной ракетной Херсонской бригады, впервые выполнявший боевое задание, сбил российскую крылатую ракету с переносного зенитного ракетного комплекса "Стингер".
Главные тезисы
- Боец ВСУ с ПЗРК “Стингер” успешно сбил российскую крылатую ракету, проявив высокий уровень навыков и готовность к обороне Украины.
- Украинские военнослужащие реагировали на массированные ракетные атаки врага с уверенностью и способностью в работе с оружием.
- Сбитая ракета не нанесла ущерба объектам критической инфраструктуры, что свидетельствует об эффективности действий украинских защитников.
Боец ВСУ с ПЗРК сбил российскую крылатую ракету
Об этом сообщает Воздушное командование "Юг".
Он ждал в этот день полтора года с того момента, как стал в защиту Украины от оккупантов. Виктор — стрелок мобильной огневой группы зенитной ракетной Херсонской бригады. Сегодня утром, 13 декабря 2024 года, в Николаевской области, во время массированной ракетной атаки врага, он впервые выполнял боевое задание из переносного зенитного ракетного комплекса "Стингер", и сразу сбил вражескую крылатую ракету.
По словам бойца, он всегда мечтал, что придет время, и он уничтожит вражеский беспилотник, возможно, и не один. Но о ракете и не думал.
Близкие и родные — главная мотивация Виктора, чтобы держать оружие в руках и выгнать российского оккупанта с украинской земли.
Мобильная огневая группа сбила российскую крылатую ракету
Командир пулеметного отделения взвода охраны Галицко-Волынской радиотехнической бригады младший сержант Владимир Пшеничняк из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла" уничтожил российскую крылатую ракету.
Сбитая ракета не нанесла ущерба объектам критической инфраструктуры. Место падения и остатки ракеты обнаружены поисковиком.
Отмечается, что во время атаки РФ 13 декабря подразделения противовоздушной обороны и авиация воздушного командования "Запад" в зоне своей ответственности уничтожили 52 крылатых ракет воздушного и морского базирования Х-101/Х-55СМ, "Калибр" и 2 ударных беспилотника типа Shahed.
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