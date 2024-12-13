В Николаевской области боец ВСУ из "Стингера" сбил крылатую ракету РФ
Категория
Украина
Дата публикации

В Николаевской области боец ВСУ из "Стингера" сбил крылатую ракету РФ

Воздушное командование "Юг"
Ракета
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В Николаевской области стрелок мобильной огневой группы зенитной ракетной Херсонской бригады, впервые выполнявший боевое задание, сбил российскую крылатую ракету с переносного зенитного ракетного комплекса "Стингер".

Главные тезисы

  • Боец ВСУ с ПЗРК “Стингер” успешно сбил российскую крылатую ракету, проявив высокий уровень навыков и готовность к обороне Украины.
  • Украинские военнослужащие реагировали на массированные ракетные атаки врага с уверенностью и способностью в работе с оружием.
  • Сбитая ракета не нанесла ущерба объектам критической инфраструктуры, что свидетельствует об эффективности действий украинских защитников.

Боец ВСУ с ПЗРК сбил российскую крылатую ракету

Об этом сообщает Воздушное командование "Юг".

Он ждал в этот день полтора года с того момента, как стал в защиту Украины от оккупантов. Виктор — стрелок мобильной огневой группы зенитной ракетной Херсонской бригады. Сегодня утром, 13 декабря 2024 года, в Николаевской области, во время массированной ракетной атаки врага, он впервые выполнял боевое задание из переносного зенитного ракетного комплекса "Стингер", и сразу сбил вражескую крылатую ракету.

Боец ВСУ Виктор

По словам бойца, он всегда мечтал, что придет время, и он уничтожит вражеский беспилотник, возможно, и не один. Но о ракете и не думал.

Работать с таким оружием мне раньше не приходилось, однако во время выстрела совсем не волновался. Вместе с собратьями быстро идентифицировали цель, откуда и куда летит вражеская ракета, а дальше было максимальное внимание, вера в результат и дело техники.

Близкие и родные — главная мотивация Виктора, чтобы держать оружие в руках и выгнать российского оккупанта с украинской земли.

Мобильная огневая группа сбила российскую крылатую ракету

Командир пулеметного отделения взвода охраны Галицко-Волынской радиотехнической бригады младший сержант Владимир Пшеничняк из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла" уничтожил российскую крылатую ракету.

Сбитая ракета не нанесла ущерба объектам критической инфраструктуры. Место падения и остатки ракеты обнаружены поисковиком.

Отмечается, что во время атаки РФ 13 декабря подразделения противовоздушной обороны и авиация воздушного командования "Запад" в зоне своей ответственности уничтожили 52 крылатых ракет воздушного и морского базирования Х-101/Х-55СМ, "Калибр" и 2 ударных беспилотника типа Shahed.

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