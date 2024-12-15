ВСУ уничтожили более 1200 солдат РФ, 12 танков и 32 ББМ

Наши защитники отбили 52 вражеских атаки разной интенсивности на Покровском направлении в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Новый Труд, Сухой Яр, Зеленое, Песчаное, Петровка, Шевченко, Новотроицкое, Украинка и Новооленовка. В то же время противник наносил удары штурмовой и бомбардировочной авиацией в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Новая Полтавка, Гродовка.