ВСУ уничтожили более 1200 солдат РФ, 12 танков и 32 ББМ

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения уже составляет 762440 военных.
Главные тезисы
- Украинские военные нанесли серьезные потери российской армии, уничтожив более 1200 солдат, 12 танков и 32 ББМ.
- С начала вторжения общее количество потерь русской армии составляет 762440 военных, что свидетельствует о успешной обороне украинских войск.
- За прошедшие сутки зафиксировано 292 боевых столкновения на фронте, в результате чего украинские защитники отразили 55 атак на различных направлениях.
- Отмечается успешное отражение вражеских атак на различных направлениях, включая Лиманское, Северское, Краматорское, Покровское и другие.
- Генштаб сообщил об уничтожении большого количества техники российской армии, включая танки, ББМ, артиллерийские системы и самолеты, при столкновениях с украинскими войсками.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1280 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9551 (+12) ед,
боевых бронированных машин — 19707 (+32) ед,
артиллерийских систем — 21128 (+26) ед,
РСЗО — 1256 (+3) ед,
средства ПВО — 1025 (+2) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 329 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 20356 (+127),
крылатые ракеты — 2943 (+2),
корабли /катера — 28 (+0) ед,
подводные лодки — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 31398 (+181) ед,
специальная техника — 3648 (+4)
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 292 боевых столкновения.
На Лиманском направлении наши войска отразили 15 атак захватчиков вблизи населенных пунктов Первомайское, Зеленая Роща, Копанки, Новосергеевка, Надежда, Макеевка, Дружелюбовка и Терны.
Враг наносил удары средствами бомбардировочной авиации на Северском направлении. Силами обороны Украины отражены 55 вражеских штурмов вблизи Верхнекаменского, Белогоровки, Спорного, Выемки и Берестового.
За прошедшие сутки на Краматорском направлении враг однажды пытался прорвать оборону в районе населенного пункта Часов Яр.
Активно применяя бомбардировочную авиацию недалеко от населенного пункта Торецк, враг предпринял 5 напрасных попыток сдвинуть наших защитников с занимаемых позиций.
За прошедшие сутки на Кураховском направлении Силы обороны отражали вражеские атаки в районах населенных пунктов Солнцевка, Старые Терны, Заря, Курахово, Лисовка, Елизаветовка, Ганновка и Успеновка, где оккупанты при поддержке авиации 50 раз пытались прорвать оборону наших войск.
Враг также активно применял авиацию на Времевском направлении, на котором наши защитники отразили 37 атак окупантов в районах населенных пунктов Трудовое, Веселый Гай, Константинопольское, Раздольное, Новый Комар, Большая Новоселка, Сторожево, Макаровка и Новоандреевка.
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