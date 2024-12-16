Понад тисяча військових та 12 танків. Генштаб озвучив нові втрати РФ

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 763 510 військових.
Головні тези:
- Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення сягнула 763 510 військових.
- Протягом останньої доби на фронті в Україні сталися 228 бойових зіткнень, ворожі атаки зафіксовані на різних напрямках.
- Загальна кількість знищеної техніки в сил РФ включає 12 танків, 29 бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи та інше.
- Напади окупантів були зафіксовані у районах Харківського, Куп'янського, Лиманського, Сіверського, Краматорського, Торецького, Покровського, Курахівського та інших напрямках.
- На фронті в Україні протягом останніх днів активно ведуться бойові дії, сили оборони успішно відбивають атаки ворога та знищують військову техніку РФ.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1 070 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9 563 (+12) од,
бойових броньованих машин — 19 736 (+29) од,
артилерійських систем — 21 151 (+23) од,
РСЗВ — 1 256 (+0) од,
засобів ППО — 1 025 (+0) од,
літаків — 369 (+0) од,
гелікоптерів — 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 20 372 (+16) од,
крилатих ракет — 2 943 (+0) од,
кораблів/катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 31 480 (+82) од,
спеціальної техніки — 3 650 (+2) од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 228 бойових зіткнень.
На Харківському напрямку ворог десять разів штурмував позиції наших військ в районах населених пунктів Висока Яруга, Тихе та Вовчанськ.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Загризового та Лозової.
На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Новоєгорівки, Греківки, Тернів, Твердохлібового та Надії.
На Сіверському напрямку 34 боєзіткнення відбулось поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки та Виїмки.
На Краматорському напрямку окупанти атакували чотири рази у районах Часового Яру та Ступочок.
На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 12 атак неподалік Торецька та Щербинівки.
На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 32 атаки. Окупанти намагалися просунутися вперед в районах Старих Тернів, Сонцівки, Зорі, Курахового та Успенівки.
На Времівському напрямку противник здійснив 35 штурмів наших позицій в районах Сухих Ялів, Розливу, Зеленівки, Костянтинопольського, Трудового, Нового Комара, Новосілки та Макарівки. Активно задіював для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію.
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