Понад тисяча військових та 12 танків. Генштаб озвучив нові втрати РФ

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1 070 російських загарбників, а з техніки знищено:

Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 228 бойових зіткнень.

На Харківському напрямку ворог десять разів штурмував позиції наших військ в районах населених пунктів Висока Яруга, Тихе та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Загризового та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Новоєгорівки, Греківки, Тернів, Твердохлібового та Надії.

На Сіверському напрямку 34 боєзіткнення відбулось поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки та Виїмки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували чотири рази у районах Часового Яру та Ступочок.