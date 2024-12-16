Более тысячи военных и 12 танков. Генштаб озвучил новые потери РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1070 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 228 боевых столкновений.

В Харьковском направлении враг десять раз штурмовал позиции наших войск в районах населенных пунктов Высокая Яруга, Тихое и Волчанск.

На Купянском направлении за сутки произошло четыре атаки окупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Загрызового и Лозовой.

На лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Новогоровки, Грековки, Тернов, Твердохлебового и Надежды.

На Северском направлении 34 боестолкновения произошло вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали четыре раза в районах Временного Яра и Ступочек.