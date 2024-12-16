Более тысячи военных и 12 танков. Генштаб озвучил новые потери РФ

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения уже составляет 763510 военных.
Главные тезисы
- Украинские военные продолжают успешно ликвидировать солдат РФ на восточном фронте, общее количество потерь российской армии превышает 760 тысяч военных.
- В последние сутки на фронте Украины произошло 228 боевых столкновений, в ходе которых были уничтожены 12 танков и значительное количество техники противника.
- За прошедший период силы обороны успешно отражали атаки врага по различным направлениям, нанеся значительные потери российской армии.
- На различных направлениях украинской границы зафиксированы приступы окупантов, что требует активных действий сил обороны в ответ.
- Генштаб подчеркнул успешную работу украинских военных в ликвидации вражеской техники, что ослабляет позиции России на фронте боевых действий.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1070 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9 563 (+12) ед,
боевых бронированных машин — 19 736 (+29) ед,
артиллерийских систем — 21 151 (+23) ед,
РСЗО — 1 256 (+0) ед,
средств ПВО — 1 025 (+0) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 329 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 20 372 (+16) ед,
крылатых ракет — 2 943 (+0) ед,
кораблей/катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 31 480 (+82) ед,
специальной техники — 3 650 (+2) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 228 боевых столкновений.
В Харьковском направлении враг десять раз штурмовал позиции наших войск в районах населенных пунктов Высокая Яруга, Тихое и Волчанск.
На Купянском направлении за сутки произошло четыре атаки окупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Загрызового и Лозовой.
На лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Новогоровки, Грековки, Тернов, Твердохлебового и Надежды.
На Северском направлении 34 боестолкновения произошло вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали четыре раза в районах Временного Яра и Ступочек.
На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 12 атак неподалеку от Торецка и Щербиновки.
На Кураховском направлении Силы обороны отразили 32 атаки. Оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Старых Тернов, Солнцевки, Зари, Курахово и Успеновки.
На Времивском направлении противник совершил 35 штурмов наших позиций в районах Сухих Ялов, Разлива, Зеленовки, Константинопольского, Трудового, Нового Комара, Новоселки и Макаровки. Активно задействовал для ударов по направлению штурмовую и бомбардировочную авиацию.
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