Играете с огнем. Китай начал публично угрожать США
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Политика
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Играете с огнем. Китай начал публично угрожать США

Байден
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Источник:  ABC News

Официальный Пекин не скрывает свое возмущение из-за того, что Штаты оказывают военную помощь Тайваню. В КНР утверждают, что США "играют с огнем".

Главные тезисы

  • Китай выступил с публичными угрозами из-за оказания Вашингтоном военной помощи Тайваню.
  • Тайвань получил военную и финансовую поддержку США для защиты от возможного вторжения КНР.
  • Пекин не скрывает своих намерений по поводу предстоящего вторжения на остров.

Между Китаем и США вспыхнул новый конфликт

С публичными угрозами первыми выступили представители китайского правительства.

Они отреагировали на решение действующего американского лидера Джо Байдена. Как известно, последний 21 декабря одобрил предоставление Тайваню средств и услуг Минобороны США на сумму до 571 млн. долларов.

Более того, впоследствии Пентагон сообщил, что американские власти поддержали продажу военной продукции на сумму 295 млн долларов.

После этого команда МИД КНР потребовала у Штатов немедленно остановить вооружение Тайваня и прекратить то, что китайские дипломаты считают "опасными шагами, подрывающими мир и стабильность в Тайванском проливе".

Что важно знать о сотрудничестве США и Тайваня

Тайвань — это демократический остров с 23-миллионным населением. Однако власти КНР считают его своей территорией и цинично утверждают, что он должен перейти под их контроль.

Регулярная военная и финансовая помощь Тайваню со стороны США позволяет острову защитить себя и сдержать Китай от нападения.

Военная помощь в размере 571 млн долларов предоставляется в дополнение к разрешению Байдена на выделение 567 млн долларов на те же цели, предоставленные в конце сентября, — сказано в сообщении.

Следует обратить внимание на то, что Министерство иностранных дел Тайваня приветствовало одобрение этих двух соглашений, заявив в социальной сети X, что они подтверждают "приверженность правительства США нашей обороне".

На этом фоне нельзя не упомянуть тот факт, что Китай активно готовится к вторжению в Тайвань и даже не скрывает своих намерений.

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