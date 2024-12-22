Играете с огнем. Китай начал публично угрожать США

Официальный Пекин не скрывает свое возмущение из-за того, что Штаты оказывают военную помощь Тайваню. В КНР утверждают, что США "играют с огнем".

Между Китаем и США вспыхнул новый конфликт

С публичными угрозами первыми выступили представители китайского правительства.

Они отреагировали на решение действующего американского лидера Джо Байдена. Как известно, последний 21 декабря одобрил предоставление Тайваню средств и услуг Минобороны США на сумму до 571 млн. долларов.

Более того, впоследствии Пентагон сообщил, что американские власти поддержали продажу военной продукции на сумму 295 млн долларов.

После этого команда МИД КНР потребовала у Штатов немедленно остановить вооружение Тайваня и прекратить то, что китайские дипломаты считают "опасными шагами, подрывающими мир и стабильность в Тайванском проливе".

Что важно знать о сотрудничестве США и Тайваня

Тайвань — это демократический остров с 23-миллионным населением. Однако власти КНР считают его своей территорией и цинично утверждают, что он должен перейти под их контроль.

Регулярная военная и финансовая помощь Тайваню со стороны США позволяет острову защитить себя и сдержать Китай от нападения.

Военная помощь в размере 571 млн долларов предоставляется в дополнение к разрешению Байдена на выделение 567 млн долларов на те же цели, предоставленные в конце сентября, — сказано в сообщении. Поделиться

Следует обратить внимание на то, что Министерство иностранных дел Тайваня приветствовало одобрение этих двух соглашений, заявив в социальной сети X, что они подтверждают "приверженность правительства США нашей обороне".