Созданная Китаем межведомственная правительственная группа изучает опыт России в обходе введенных Западом санкций в ответ на развязанную Кремлем преступную войну против Украины.

Что известно о намерениях Китая использовать опыт РФ по обходу санкций

Отмечается, что эта группа после начала развязанной страной-агрессоркой войны против Украины изучает влияние санкций на российскую экономику и регулярно отчитывается по этому руководству страны.

Таким образом, руководство Китая хочет разработать собственные меры по смягчению вероятных санкций, особенно в случае агрессии против Тайваня.

В частности, чиновники из КНР регулярно совершают визиты в Москву и проводят встречи с представителями центробанка, минфина и другими ведомствами страны-агрессорки.

Си Цзиньпин

Непубличные китайские исследования свидетельствуют о новой масштабной экономической войне, которая началась после преступного вторжения оккупационной армии РФ в Украину.

Аналитики ожидают, что конфронтация в экономической сфере только усилится при президентстве республиканца Дональда Трампа.

Приближенные к руководству Китая люди отметили в комментарии журналистам, что деятельность исследовательской группы не означает готовность страны к конфронтации.

Что вызывает обеспокоенность у Китая

Они утверждают, что руководство страны готовится к экстремальным сценариям вооруженного конфликта и его экономическим последствиям.

Утверждается, что Китай сильно обеспокоен собственными золотовалютными резервами, которые являются крупнейшими в мире и составляют 3,3 трлн долларов.

Замораживание западными партнерами активов России заставляют Пекин активнее искать пути отделения своих резервов от деноминированных в долларах активов, таких как казначейские облигации США.

Одним из главных уроков для Китая по российскому опыту является важность подготовки, говорят аналитики. До войны Россия пыталась диверсифицировать свои валютные резервы, дедолларизировать экономику и построить внутреннюю финансовую систему. Хотя ее успех был неоднозначным, эти шаги помогли оградить российскую экономику и выиграть время для адаптации.

Еще один урок для Китая — ценность и границы коалиций. США, Великобритания, ЕС и другие союзники работали в унисон, чтобы исключить крупнейшие российские банки из финансовой сети Swift и ввести верхний предел цен на нефть, тогда как Россия ответила укреплением связей с Китаем, Ираном и Северной Кореей.

Также Россия нашла маршрут через бывшие советские республики для приобретения запрещенных западных товаров — от роскошных автомобилей до товаров двойного назначения с военным применением, таких как микрочипы — в рамках так называемого "евразийского обхода".