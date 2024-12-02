Китай вивчає досвід Росії з обходу санкцій
Категорія
Економіка
Дата публікації

Китай вивчає досвід Росії з обходу санкцій

Прапор Китаю
Джерело:  The Wall Street Journal

Створена Китаєм міжвідомча урядова група вивчає досвід Росії в обході введених Заходом санкцій у відповідь на розв'язану Кремлем злочинну війну проти України. 

Головні тези:

  • Китай аналізує досвід Росії в обході санкцій, щоб підготуватися до можливих конфліктів, зокрема з Тайванем.
  • Китай занепокоєний захистом своїх золотовалютних резервів та шукає шляхи їх відокремлення від доларових активів.
  • Уроки РФ навчили Китай важливості диверсифікації резервів та побудови власної фінансової системи.
  • Росія та Китай підсилюють свої зв'язки в умовах санкцій та створюють нові шляхи обходу обмежень.
  • Схожість ситуацій між РФ та Китаєм в економічній сфері може призвести до нових стратегій співпраці у майбутньому.

Що відомо про наміри Китаю використовувати досвід РФ з обходу санкцій

Зазначається, що ця група після початку розв’язаної країною-агресоркою війни проти України вивчає вплив санкцій на російську економіку і регулярно звітує щодо цього керівництву країни.

Таким чином керівництво Китаю хоче розробити власні заходи з пом’якшення ймовірних санкцій, особливо у випадку агресії проти Тайваню.

Зокрема, посадовці з КНР регулярно здійснюють візити до Москви та проводять зустріші з представниками центробанку, мінфіну та іншими відомствами країни-агресорки.

Китай вивчає досвід Росії в обході західних санкцій
Сі Цзіньпін

Непублічні китайські дослідження є свідченням нової масштабної економічної війни, яка почалась після злочинного вторгнення окупаційної армії РФ в Україну.

Аналітики очікують, що конфронтація в економічній сфері лише посилиться за президентства республіканця Дональда Трампа.

Наближені до керівництва Китаю особи зазначили у коментарі журналістам, що діяльність дослідницької групи не означає готовність країни до конфронтації.

Що викликає занепокоєнність у Китаю

Вони стверджують, що керівництво країни готується до екстремальних сценаріїв збройного конфлікту та його економічних наслідків.

Стверджується, що Китай сильно занепокоєний через власні золотовалютні резерви, які є найбільшими у світі і складають 3,3 трлн доларів.

Заморожування західними партнерами активів Росії змушують Пекін активніше шукати шляхи відокремлення своїх резервів від активів, деномінованих у доларах, таких як казначейські облігації США.

Одним з головних уроків для Китаю з російського досвіду є важливість підготовки, кажуть аналітики. До війни Росія намагалася диверсифікувати свої валютні резерви, дедоларизувати економіку і побудувати внутрішню фінансову систему. Хоча її успіх був неоднозначним, ці кроки допомогли захистити російську економіку і виграти час для адаптації.

Ще один урок для Китаю — цінність і межі коаліцій. США, Велика Британія, ЄС та інші союзники працювали в унісон, щоб виключити найбільші російські банки з фінансової мережі Swift і запровадити верхню межу цін на нафту, тоді як Росія відповіла зміцненням зв'язків з Китаєм, Іраном і Північною Кореєю.

Також Росія знайшла маршрут через колишні радянські республіки для придбання заборонених західних товарів — від розкішних автомобілів до товарів подвійного призначення з військовим застосуванням, таких як мікрочіпи — в рамках так званого "євразійського обходу".

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Китай принизив Росію. Нові деталі таємних перемовин США, РФ та КНР
Путін і Сі
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп вже погрожує торгівельними обмеженнями Канаді, Мексиці та Китаю
Дональд Трамп
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Китай готовий до вторгнення в Тайвань — військові аналітики
армія Китаю

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?