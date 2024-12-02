Створена Китаєм міжвідомча урядова група вивчає досвід Росії в обході введених Заходом санкцій у відповідь на розв'язану Кремлем злочинну війну проти України.

Що відомо про наміри Китаю використовувати досвід РФ з обходу санкцій

Зазначається, що ця група після початку розв’язаної країною-агресоркою війни проти України вивчає вплив санкцій на російську економіку і регулярно звітує щодо цього керівництву країни.

Таким чином керівництво Китаю хоче розробити власні заходи з пом’якшення ймовірних санкцій, особливо у випадку агресії проти Тайваню.

Зокрема, посадовці з КНР регулярно здійснюють візити до Москви та проводять зустріші з представниками центробанку, мінфіну та іншими відомствами країни-агресорки.

Сі Цзіньпін

Непублічні китайські дослідження є свідченням нової масштабної економічної війни, яка почалась після злочинного вторгнення окупаційної армії РФ в Україну.

Аналітики очікують, що конфронтація в економічній сфері лише посилиться за президентства республіканця Дональда Трампа.

Наближені до керівництва Китаю особи зазначили у коментарі журналістам, що діяльність дослідницької групи не означає готовність країни до конфронтації.

Що викликає занепокоєнність у Китаю

Вони стверджують, що керівництво країни готується до екстремальних сценаріїв збройного конфлікту та його економічних наслідків.

Стверджується, що Китай сильно занепокоєний через власні золотовалютні резерви, які є найбільшими у світі і складають 3,3 трлн доларів.

Заморожування західними партнерами активів Росії змушують Пекін активніше шукати шляхи відокремлення своїх резервів від активів, деномінованих у доларах, таких як казначейські облігації США.

Одним з головних уроків для Китаю з російського досвіду є важливість підготовки, кажуть аналітики. До війни Росія намагалася диверсифікувати свої валютні резерви, дедоларизувати економіку і побудувати внутрішню фінансову систему. Хоча її успіх був неоднозначним, ці кроки допомогли захистити російську економіку і виграти час для адаптації.

Ще один урок для Китаю — цінність і межі коаліцій. США, Велика Британія, ЄС та інші союзники працювали в унісон, щоб виключити найбільші російські банки з фінансової мережі Swift і запровадити верхню межу цін на нафту, тоді як Росія відповіла зміцненням зв'язків з Китаєм, Іраном і Північною Кореєю.

Також Росія знайшла маршрут через колишні радянські республіки для придбання заборонених західних товарів — від розкішних автомобілів до товарів подвійного призначення з військовим застосуванням, таких як мікрочіпи — в рамках так званого "євразійського обходу".