Республіканець Дональд Трамп, який переміг на президентських виборах в США, вже пригрозив запровадженням мит на всі товари з Китаю, Мексики та Канади.
Головні тези:
- Трамп планує ввести мита на товари з Канади, Мексики та Китаю у рамках боротьби з торговими дисбалансами та нелегальними діями.
- Президент США стверджує, що нові тарифи спрямовані на запобігання поставкам наркотиків і кримінальних витоків з цих країн.
- Введення мит може призвести до зростання цін на багато товарів для американських споживачів, що може вразити економіку.
- Торговельні відносини між США, Канадою, Мексикою та Китаєм можуть стати напруженими через погрози Трампа.
Трамп обіцяє розв’язати торгівельну війну проти Китаю, Мексики та Канади
На сторінці у власній соцмережі Truth Social новообраний президент США заявив, що одним з перших його указів після повернення у Білий дім буде запровадження 25% мит на товари з Канади і Мексики і додаткові 10% тарифи на товари з Китаю.
У чому причина бажання Трампа ввести нові тарифи на товари з Канади, Мексики та Китаю
За його словами, тисячі людей завозять з Мексики та Канади наркотики і рекордних об’ємах.
Окрім цього, як стверджує новообраний президент США, з цих країн у США імпортують організовану злочинність.
Трамп зазначив, що тарифи діятимуть до того моменту, поки наркотики, зокрема фентаніл, і всі нелегали не припинять це вторгнення.
Він також звинуватив Китай у поставках фентанілу до США.
Якщо ці тарифи будуть запроваджені, вони можуть різко підвищити ціни для американських споживачів на все — від газу до автомобілів і сільськогосподарської продукції.
США є найбільшим імпортером товарів у світі, а Мексика, Китай і Канада входять до трійки найбільших постачальників.
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