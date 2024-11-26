Трамп вже погрожує торгівельними обмеженнями Канаді, Мексиці та Китаю
Категорія
Політика
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Трамп вже погрожує торгівельними обмеженнями Канаді, Мексиці та Китаю

Дональд Трамп
Джерело:  online.ua

Республіканець Дональд Трамп, який переміг на президентських виборах в США, вже пригрозив запровадженням мит на всі товари з Китаю, Мексики та Канади. 

Головні тези:

  • Трамп планує ввести мита на товари з Канади, Мексики та Китаю у рамках боротьби з торговими дисбалансами та нелегальними діями.
  • Президент США стверджує, що нові тарифи спрямовані на запобігання поставкам наркотиків і кримінальних витоків з цих країн.
  • Введення мит може призвести до зростання цін на багато товарів для американських споживачів, що може вразити економіку.
  • Торговельні відносини між США, Канадою, Мексикою та Китаєм можуть стати напруженими через погрози Трампа.

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На сторінці у власній соцмережі Truth Social новообраний президент США заявив, що одним з перших його указів після повернення у Білий дім буде запровадження 25% мит на товари з Канади і Мексики і додаткові 10% тарифи на товари з Китаю.

20 січня, як один з моїх перших указів, я підпишу всі необхідні документи, щоб стягнути з Мексики і Канади 25-відсоткові мита на всі товари, що надходять до Сполучених Штатів, — заявив Трамп.

Трамп вже готується до торгівельної війни з Канадою, Мексикою та Китаєм
Дональд Трамп

У чому причина бажання Трампа ввести нові тарифи на товари з Канади, Мексики та Китаю

За його словами, тисячі людей завозять з Мексики та Канади наркотики і рекордних об’ємах.

Окрім цього, як стверджує новообраний президент США, з цих країн у США імпортують організовану злочинність.

Трамп зазначив, що тарифи діятимуть до того моменту, поки наркотики, зокрема фентаніл, і всі нелегали не припинять це вторгнення.

І Мексика, і Канада мають абсолютне право і владу легко вирішити цю давно назрілу проблему. Ми вимагаємо, щоб вони скористалися цією владою, — заявив Трамп.

Він також звинуватив Китай у поставках фентанілу до США.

До тих пір, поки вони не зупиняться, ми будемо стягувати з Китаю додаткове мито в розмірі 10%, понад будь-які інші додаткові мита, на всі їхні численні товари, що надходять до Сполучених Штатів Америки, — пригрозив Трамп.

Якщо ці тарифи будуть запроваджені, вони можуть різко підвищити ціни для американських споживачів на все — від газу до автомобілів і сільськогосподарської продукції. 

США є найбільшим імпортером товарів у світі, а Мексика, Китай і Канада входять до трійки найбільших постачальників.

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