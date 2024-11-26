Суд закрив справу проти Трампа щодо втручання у вибори та штурму Капітолія

Окружний суддя США Таня Чуткан ухвалила рішення про закриття справи щодо втручання у виборчий процес і штурм Капітолія у 2021 році, порушеної проти обраного президента Дональда Трампа за клопотанням спецпрокурора Джека Сміта.

Суд закрив справу проти Трампа після його перемоги на виборах

Як зазначається, рішення базується на політиці Міністерства юстиції США, яка забороняє судове переслідування чинного президента.

Справу було закрито без застережень, проте залишається ймовірність, що обвинувачення можуть бути повторно висунуті після завершення президентського терміну Трампа.

Це рішення означає припинення судового переслідування за чотирма кримінальними обвинуваченнями, які стосуються його спроб скасувати результати виборів після поразки від Джо Байдена, а також причетності до штурму Капітолія 6 січня 2021 року.

Раніше того ж дня спеціальний прокурор Джек Сміт оголосив про припинення обох кримінальних проваджень проти Трампа, посилаючись на ту ж політику Міністерства юстиції.

Крім того, Сміт звернувся до суду з проханням відкликати його апеляцію у справі про неправомірне поводження Трампа з секретними документами у Флориді.

Це клопотання наразі перебуває на розгляді Апеляційного суду 11-го округу США, і, за очікуваннями, найближчим часом буде задоволене.

Справа про штурм Капітолія: що відомо

6 січня 2021 року після закликів Трампа відновити справедливість та повернути «вкрадені вибори» натовп рушив на штурм будівлі Конгресу США.

Під час цих подій загинули п’ятеро осіб, сотні постраждали.

Після цього правоохоронні органи висунули офіційні обвинувачення понад 1,2 тис учасників штурму. У Палаті представників був сформований спеціальний комітет, який розслідував ці події.