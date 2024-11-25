Аналітики Bank of America прогнозують, що після повернення республіканця Дональда Трампа у Білий дім і розв'язання ним торгової війни проти Китаю валюти країн, що розвиваються впадуть щонайменше на 5%.

Що відомо про план Трампа щодо обвалу валют країн, що розвиваються

Зазначається, що команда стратегів Bank of America під керівництвом Девіда Хонера очікує, що ключовий удар відчує на собі китайський юань.

Зокрема, аналітики прогнозують, що якщо адміністрація Трампа введе 40% мита на китайські товари, вже у першій половині наступного року юань впаде до 7,6 за долар.

Дональд Трамп

Введення 60% мит призведе до падіння юаня до 8 за долар порівняно з поточним рівнем близько 7,24.

Це вплине на активи інших ринків країн, які розвиваються.

Що прогнозують аналітики на тлі зміцнення курсу долара

Окрім цього Хонер передбачає, що на тлі падіння валют країн, що розвиваються, низькі ціни на нафту можуть чинити тиск на високоприбутковий суверенний борг, розширюючи спреди на цілих 100 базисних пунктів.

Аналітик прогнозує, що інвестори почнуть виводити гроші з країн, які розвиваються.

Ринки не тільки благодушно ставляться до розміру мит, а й до їх побічних ефектів для світового зростання та можливості спровокувати жорстку посадку, — підкреслює Хонер. Поширити

Індекс MSCI для валют ринків, що розвиваються, ослаб приблизно на 1% з того часу, як Трамп домігся свого повернення в Білий дім на тлі побоювань додаткових торгових мит і ознак ескалації російсько-української війни. Найбільше постраждали східноєвропейські валюти.

Аналітики Bank of America попереджають, що розвиток торгової війни між США та Китаєм може спонукати до купівлі деяких активів на ринках країн, що розвиваються на тлі очікувань щодо значного зростання курсу долара протягом першої половини 2025 року.

Однак на даний момент стратеги рекомендують купувати долар проти валют ринків, що розвиваються, особливо проти юаня і південноафриканського ренду.

Їм також подобаються місцеві облігації Бразилії, Угорщини, Польщі та Туреччини, але вони радять дочекатися піку долара на початку 2025 року.