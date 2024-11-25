Радники Байдена та Трампа разом співпрацюють щодо завершення війни РФ проти України

Команда обраного президента США Дональда Трампа тісно співпрацює з адміністрацією Джо Байдена. Зокрема вони обговорюють завершення війни в Україні.
Головні тези:
- Радники Трампа та Байдена активно співпрацюють у питанні завершення війни РФ проти України.
- Трамп планує призначити Майка Волтца своїм радником із питань безпеки з метою стримування ескалації війни.
- Радники Трампа та Байдена закликають до спільних зусиль для відновлення миру в Україні та запобігання подальшій ескалації війни.
Радники Трампа та Байдена співпрацюють у питанні війни РФ проти України
Як повідомив Майк Волтц в ефірі Fox News, Трамп планує призначити його своїм радником із питань безпеки.
Волтц зазначив, що Трамп стурбований ескалацією війни. Серед прикладів такої ескалації він назвав участь північнокорейських військових у війні на боці Росії, дозвіл США та союзників Україні завдавати ударів по території Росії, а також застосування Росією експериментальної зброї проти Дніпра.
За словами Волтца, він веде переговори зі своїм колегою з адміністрації Байдена, Джейком Салліваном, обговорюючи як загострення війни РФ проти України, так і ситуацію на Близькому Сході.
Чому Трамп рідко говорить про війну РФ проти України
Як стверджує Майк Волтц, новий президент США Дональд Трамп насправді "неймовірно стурбований" війною, яку країна-агресорка РФ веде проти українського народу.
Він також наголосив, що країни Європи у цьому процесі точно повинні відігравати ключову роль.
Журналісти також поцікавилися у конгресмена, чому Трамп не часто публічно обговорює ситуацію в Україні.
За словами Волтца, новий очільник Білого дому зосереджений на діях, а не словах.
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