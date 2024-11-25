Радники Байдена та Трампа разом співпрацюють щодо завершення війни РФ проти України

Команда обраного президента США Дональда Трампа тісно співпрацює з адміністрацією Джо Байдена. Зокрема вони обговорюють завершення війни в Україні.

Радники Трампа та Байдена співпрацюють у питанні війни РФ проти України

Як повідомив Майк Волтц в ефірі Fox News, Трамп планує призначити його своїм радником із питань безпеки.

Волтц зазначив, що Трамп стурбований ескалацією війни. Серед прикладів такої ескалації він назвав участь північнокорейських військових у війні на боці Росії, дозвіл США та союзників Україні завдавати ударів по території Росії, а також застосування Росією експериментальної зброї проти Дніпра.

За словами Волтца, він веде переговори зі своїм колегою з адміністрації Байдена, Джейком Салліваном, обговорюючи як загострення війни РФ проти України, так і ситуацію на Близькому Сході.

Ті, хто вважає, що можуть використати цей момент для розділення позицій двох адміністрацій, — помиляються, — наголосив Волтц. Поширити

Чому Трамп рідко говорить про війну РФ проти України

Як стверджує Майк Волтц, новий президент США Дональд Трамп насправді "неймовірно стурбований" війною, яку країна-агресорка РФ веде проти українського народу.

Президент Трамп неймовірно стурбований кривавою бійнею, яка відбувається там, (і тим) як нам відновити стримування, і як нам встановити мир, — наголосив американський політик. Поширити

Він також наголосив, що країни Європи у цьому процесі точно повинні відігравати ключову роль.

Журналісти також поцікавилися у конгресмена, чому Трамп не часто публічно обговорює ситуацію в Україні.

За словами Волтца, новий очільник Білого дому зосереджений на діях, а не словах.