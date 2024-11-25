Радники Байдена та Трампа разом співпрацюють щодо завершення війни РФ проти України
Категорія
Світ
Дата публікації

Радники Байдена та Трампа разом співпрацюють щодо завершення війни РФ проти України

Радники Байдена та Трампа разом співпрацюють щодо завершення війни РФ проти України
Read in English
Джерело:  Fox News

Команда обраного президента США Дональда Трампа тісно співпрацює з адміністрацією Джо Байдена. Зокрема вони обговорюють завершення війни в Україні.

Головні тези:

  • Радники Трампа та Байдена активно співпрацюють у питанні завершення війни РФ проти України.
  • Трамп планує призначити Майка Волтца своїм радником із питань безпеки з метою стримування ескалації війни.
  • Радники Трампа та Байдена закликають до спільних зусиль для відновлення миру в Україні та запобігання подальшій ескалації війни.

Радники Трампа та Байдена співпрацюють у питанні війни РФ проти України

Як повідомив Майк Волтц в ефірі Fox News, Трамп планує призначити його своїм радником із питань безпеки.

Волтц зазначив, що Трамп стурбований ескалацією війни. Серед прикладів такої ескалації він назвав участь північнокорейських військових у війні на боці Росії, дозвіл США та союзників Україні завдавати ударів по території Росії, а також застосування Росією експериментальної зброї проти Дніпра.

За словами Волтца, він веде переговори зі своїм колегою з адміністрації Байдена, Джейком Салліваном, обговорюючи як загострення війни РФ проти України, так і ситуацію на Близькому Сході.

Ті, хто вважає, що можуть використати цей момент для розділення позицій двох адміністрацій, — помиляються, — наголосив Волтц.

Чому Трамп рідко говорить про війну РФ проти України

Як стверджує Майк Волтц, новий президент США Дональд Трамп насправді "неймовірно стурбований" війною, яку країна-агресорка РФ веде проти українського народу.

Президент Трамп неймовірно стурбований кривавою бійнею, яка відбувається там, (і тим) як нам відновити стримування, і як нам встановити мир, — наголосив американський політик.

Він також наголосив, що країни Європи у цьому процесі точно повинні відігравати ключову роль.

Журналісти також поцікавилися у конгресмена, чому Трамп не часто публічно обговорює ситуацію в Україні.

За словами Волтца, новий очільник Білого дому зосереджений на діях, а не словах.

Ми повинні довести це до відповідального кінця… Нам потрібно відновити стримування, відновити мир і випередити цю ескалацію, а не реагувати на неї, — повідомив Волтц.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Нам не підійде. У Кремлі кинули виклик Трампу
Пєсков
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Ми повинні. У Трампа дали гучну обіцянку щодо України
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Виступає проти допомоги Україні. Хто наразі має найбільший вплив на Трампа
Дональд Трамп-молодший

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?