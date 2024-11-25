Советники Байдена и Трампа вместе сотрудничают по завершению войны РФ против Украины
Категория
Мир
Дата публикации

Советники Байдена и Трампа вместе сотрудничают по завершению войны РФ против Украины

Советники Байдена и Трампа вместе сотрудничают по завершению войны РФ против Украины
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Источник:  Fox News

Команда избранного президента США Дональда Трампа тесно сотрудничает с администрацией Джо Байдена. В частности, они обсуждают завершение войны в Украине.

Главные тезисы

  • Советники Трампа и Байдена активно сотрудничают по вопросу завершения войны РФ против Украины.
  • Трамп планирует назначить Майка Волтца своим советником по безопасности для сдерживания эскалации.
  • Новый президент США проявляет большую озабоченность войной на Украине, но акцентирует внимание на действиях, а не на словах.

Советники Трампа и Байдена сотрудничают в вопросе войны РФ против Украины

Как сообщил Майк Уолтц в эфире Fox News, Трамп планирует назначить его своим советником по вопросам безопасности.

Уолтц отметил, что Трамп озабочен эскалацией войны. Среди примеров такой эскалации он назвал участие северокорейских военных в войне на стороне России, разрешение США и союзников Украине наносить удары по территории России, а также применение Россией экспериментального оружия против Днепра.

По словам Волтца, он ведет переговоры со своим коллегой по администрации Байдена, Джейком Салливаном, обсуждая как обострение войны РФ против Украины, так и ситуацию на Ближнем Востоке.

Те, кто считает, что могут использовать этот момент для разделения позиций двух администраций — ошибаются, — подчеркнул Волтц.

Почему Трамп редко говорит о войне РФ против Украины

Как утверждает Майк Уолтц, новый президент США Дональд Трамп на самом деле "невероятно озабочен" войной, которую страна-агрессорка РФ ведет против украинского народа.

Президент Трамп невероятно обеспокоен происходящей там кровавой бойней (и тем) как нам восстановить сдерживание и как нам установить мир, — подчеркнул американский политик.

Он также подчеркнул, что страны Европы в этом процессе должны играть ключевую роль.

Журналисты также поинтересовались у конгрессмена, почему Трамп не часто публично обсуждает ситуацию в Украине.

По словам Волтца, новый глава Белого дома сосредоточен на действиях, а не на словах.

Мы должны довести это до ответственного конца… Нам нужно возобновить сдерживание, восстановить мир и опередить эту эскалацию, а не реагировать на нее, – сообщил Волтц.

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