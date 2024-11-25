Советники Байдена и Трампа вместе сотрудничают по завершению войны РФ против Украины

Команда избранного президента США Дональда Трампа тесно сотрудничает с администрацией Джо Байдена. В частности, они обсуждают завершение войны в Украине.
Главные тезисы
- Советники Трампа и Байдена активно сотрудничают по вопросу завершения войны РФ против Украины.
- Трамп планирует назначить Майка Волтца своим советником по безопасности для сдерживания эскалации.
- Новый президент США проявляет большую озабоченность войной на Украине, но акцентирует внимание на действиях, а не на словах.
Советники Трампа и Байдена сотрудничают в вопросе войны РФ против Украины
Как сообщил Майк Уолтц в эфире Fox News, Трамп планирует назначить его своим советником по вопросам безопасности.
Уолтц отметил, что Трамп озабочен эскалацией войны. Среди примеров такой эскалации он назвал участие северокорейских военных в войне на стороне России, разрешение США и союзников Украине наносить удары по территории России, а также применение Россией экспериментального оружия против Днепра.
По словам Волтца, он ведет переговоры со своим коллегой по администрации Байдена, Джейком Салливаном, обсуждая как обострение войны РФ против Украины, так и ситуацию на Ближнем Востоке.
Почему Трамп редко говорит о войне РФ против Украины
Как утверждает Майк Уолтц, новый президент США Дональд Трамп на самом деле "невероятно озабочен" войной, которую страна-агрессорка РФ ведет против украинского народа.
Он также подчеркнул, что страны Европы в этом процессе должны играть ключевую роль.
Журналисты также поинтересовались у конгрессмена, почему Трамп не часто публично обсуждает ситуацию в Украине.
По словам Волтца, новый глава Белого дома сосредоточен на действиях, а не на словах.
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