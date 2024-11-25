Аналитики Bank of America прогнозируют, что по возвращении республиканца Дональда Трампа в Белый дом и развязывании им торговой войны против Китая валюты развивающихся стран упадут как минимум на 5%.

Что известно о плане Трампа по обвалу валют развивающихся стран

Отмечается, что команда стратегов Bank of America под руководством Дэвида Хонера ожидает, что ключевой удар ощутит китайский юань.

В частности, аналитики прогнозируют, что если администрация Трампа введет 40% пошлины на китайские товары, уже в первой половине следующего года юань упадет до 7,6 доллара.

Дональд Трамп

Введение 60% пошлин приведет к падению юаня до 8 за доллар по сравнению с текущим уровнем около 7,24.

Это повлияет на активы других рынков развивающихся стран.

Что прогнозируют аналитики на фоне укрепления курса доллара

Кроме этого, Хонер предполагает, что на фоне падения валют развивающихся стран низкие цены на нефть могут оказывать давление на высокодоходный суверенный долг, расширяя спреды на целых 100 базисных пунктов.

Аналитик прогнозирует, что инвесторы начнут выводить деньги из развивающихся стран.

Рынки не только благодушно относятся к размеру таможенных пошлин, но и к их побочным эффектам для мирового роста и возможности спровоцировать жесткую посадку, подчеркивает Хонер. Поделиться

Индекс MSCI для развивающихся валют рынков ослаб примерно на 1% с тех пор, как Трамп добился своего возвращения в Белый дом на фоне опасений дополнительных торговых пошлин и признаков эскалации российско-украинской войны. Больше всего пострадали восточноевропейские валюты.

Аналитики Bank of America предупреждают, что развитие торговой войны между США и Китаем может побуждать к покупке некоторых активов на рынках развивающихся стран на фоне ожиданий значительного роста курса доллара в течение первой половины 2025 года.

Однако на данный момент стратеги рекомендуют покупать доллар против развивающихся валют рынков, особенно против юаня и южноафриканского ренда.

Им также нравятся местные облигации Бразилии, Венгрии, Польши и Турции, но советуют дождаться пика доллара в начале 2025 года.