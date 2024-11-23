Маск рекордно обогатился после победы Трампа
Категория
Экономика
Дата публикации

Маск рекордно обогатился после победы Трампа

Илон Маск
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Источник:  Bloomberg

В пятницу, 22 ноября состояние американского миллиардера Илона Маска возросло до рекордных показателей на фоне победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Главные тезисы

  • Илон Маск обогатился до рекордных показателей благодаря росту акций Tesla после победы Дональда Трампа на выборах в США.
  • Сотрудничество Маска и Трампа в реформировании законодательства по самоуправляемым автомобилям может обеспечить Tesla конкурентные преимущества и новые возможности развития.
  • Поддержка Маском Трампа способствует укреплению позиции компании на рынке.
  • Инвесторы проявляют большой интерес к стартапу Маска и предполагаемой продаже акций SpaceX, что может привести к дополнительному росту стоимости компании.
  • Илон Маск побил собственный рекорд состояния, остаясь самым богатым человеком в мире, благодаря увеличению стоимости акций и опций Tesla после победы Трампа.

Что известно о рекордном росте состояния Маска после победы Трампа на выборах в США

По информации журналистов издания, акции компании Tesla выросли на 3,8% всего за один день, а с начала ноября компания увеличила собственную рыночную капитализацию до 350 млрд долларов.

Инвесторы также имеют высокий интерес к стартапу Маска по разработке искусственного интеллекта xAI, рыночная стоимость которого составляет 50 млрд долларов.

Илон Маск рекордно увеличил собственное состояние после победы Трампа на выборах в США
Илон Маск

С мая стоимость старта увеличилась вдвое.

Кроме этого, как ожидается, в связи с запланированной продажей акций SpaceX стоимость акций компании может вырасти до 250 млрд долларов.

Илон Маск, остающийся самым богатым человеком в мире, побил собственный рекорд состояния, установленный в ноябре 2021 года. Более двух третей его состояния составляют акции и опционы Tesla, а их стоимость выросла на 35% с момента выборов.

Что известно о поддержке Маском Трампа на выборах

Маск активно участвовал в предвыборной кампании Дональда Трампа, вложив в нее более 170 млн долларов.

Команда нового президента планирует реформировать законодательство по самоуправляемым авто, что может способствовать массовому внедрению таких транспортных средств и обеспечить Tesla значительные конкурентные преимущества.

Кроме этого, Маск должен стать сопредседателем вновь Департамента эффективности правительства, задачей которого будет сокращение бюрократии и регуляций.

Предложения администрации Трампа также предусматривают уменьшение субсидий на электромобили и ослабление экологических норм, что может отрицательно повлиять на традиционных автопроизводителей, но выгодно отразиться на Tesla, которая меньше зависит от государственной поддержки.

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