Американский миллиардер и новый советник республиканца Дональда Трампа Илон Маск провел тайную встречу с послом Ирана в ООН Саидом в Ираване.

Что известно о встрече Маска с послом Ирана в ООН

Отмечается, что место встречи Маска из Иравани находится в тайне.

Журналисты утверждают, что переговоры продолжались около часа и касались снижения напряженности в отношениях между Ираном и США.

По словам иранских чиновников, встреча якобы прошла очень положительно.

Илон Маск

В материале издания подчеркивается, что инициатором встречи выступил сам Маск. Эта встреча демонстрирует возможное изменение характера отношений между США и Ираном при президентстве Трампа.

В первый президентский срок Трамп вывел США из ядерного соглашения с Ираном и наложил на эту страну жесткие санкции, а также приказал ликвидировать генерала Касима Сулеймани.

В ответ Иран отказался от переговоров с США и угрожал местью. Однако после недавних выборов Трампа в Иране активизировались дискуссии о возможности новых переговоров по снятию санкций.

Что известно о возможной роли Маска в урегулировании отношений между США и Ираном

По словам аналитиков, в настоящее время Трамп может быть заинтересован в достижении нового соглашения с Ираном.

Встреча Маска предоставила Ирану возможность обсуждать вопросы по неофициальным каналам. Вскоре Маск получит официальную роль как содиректора правительственного агентства, что может усилить его влияние в этих процессах.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи после встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси заявил, что Иран готов к сотрудничеству и диалогу, подчеркнув, что дверь для дипломатии остается открытой.