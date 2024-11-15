Американский миллиардер и новый советник республиканца Дональда Трампа Илон Маск провел тайную встречу с послом Ирана в ООН Саидом в Ираване.
Главные тезисы
- Секретная встреча Илона Маска с послом Ирана в ООН может привести к изменениям в подходе к иранскому вопросу в администрации Трампа.
- Илон Маск может содействовать урегулированию отношений между США и Ираном через неофициальные каналы общения.
- Возможное новое соглашение между США и Ираном после второго срока президента Трампа активизировало дискуссии о возможных переговорах.
- Иран готов к сотрудничеству и диалогу, что открывает новые перспективы в международных отношениях.
- Усиление роли Илона Маска как содиректора правительственного агентства может увеличить его влияние в процессе урегулирования отношений между странами.
Что известно о встрече Маска с послом Ирана в ООН
Отмечается, что место встречи Маска из Иравани находится в тайне.
Журналисты утверждают, что переговоры продолжались около часа и касались снижения напряженности в отношениях между Ираном и США.
По словам иранских чиновников, встреча якобы прошла очень положительно.
В материале издания подчеркивается, что инициатором встречи выступил сам Маск. Эта встреча демонстрирует возможное изменение характера отношений между США и Ираном при президентстве Трампа.
В первый президентский срок Трамп вывел США из ядерного соглашения с Ираном и наложил на эту страну жесткие санкции, а также приказал ликвидировать генерала Касима Сулеймани.
В ответ Иран отказался от переговоров с США и угрожал местью. Однако после недавних выборов Трампа в Иране активизировались дискуссии о возможности новых переговоров по снятию санкций.
Что известно о возможной роли Маска в урегулировании отношений между США и Ираном
По словам аналитиков, в настоящее время Трамп может быть заинтересован в достижении нового соглашения с Ираном.
Встреча Маска предоставила Ирану возможность обсуждать вопросы по неофициальным каналам. Вскоре Маск получит официальную роль как содиректора правительственного агентства, что может усилить его влияние в этих процессах.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи после встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси заявил, что Иран готов к сотрудничеству и диалогу, подчеркнув, что дверь для дипломатии остается открытой.
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