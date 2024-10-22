Продюсерская компания из Голливуда Alcon Entertainment подала в суд на Илона Маска, из-за незаконного использования им образов из фильма во время презентации роботакси Cybercabs.
Главные тезисы
- Продюсерская компания Alcon Entertainment подает в суд на Илона Маска из-за незаконного использования образов из фильма “Бегущий по лезвию 2049” в презентации роботакси Cybercabs.
- Истцы считают поведение Илона Маска политизированным, капризным и своевольным, что привело к использованию образов из фильма вопреки отказу компании.
- Иск направлен не только на нарушение авторских прав, но и на злонамеренное использование инструментов искусственного интеллекта для маркетинговых целей.
- В иске говорится о недобросовестном использовании искусственного интеллекта для создания образов, с целью присвоения бренда и увеличения продаж Tesla.
- Продюсерская компания Alcon упоминает историю между Скарлетт Йоганссон и OpenAI, как пример неправомерного использования голоса без разрешения.
Что известно об иске против Маска из-за презентации роботакси Cybercabs
В частности, Маска обвинили в нарушении авторских прав, в частности, незаконном использовании образов из фильма для презентации роботакси Cybercabs.
В качестве ответчиков в иске указываются Tesla и Warner Bros. Discovery.
Robotaxi pic.twitter.com/zVJ9v9yXNr— Tesla (@Tesla) October 11, 2024
По словам истцов, компания отказала Маску и его партнерским компаниям в просьбе использовать кадры из фильма "Бегущий по лезвию 2049" / Blade Runner 2049 в рамках маркетингового мероприятия, которое состоялось 10 октября 2024 года на территории компании Warner.
Однако представители Tesla все равно использовали образы из фильма.
Согласно жалобе, во время проведения презентации точные кадры из фильма не использовались, однако использовались созданные с помощью искусственного интеллекта.
В кадрах презентации даже замечен сгенерированный двойник Райан Гослинг.
Что известно о позиции компании-истца
Истцы называют использование инструментов искусственного интеллекта "недобросовестным и намеренно злонамеренным гамбитом", чтобы сделать событие "более привлекательным для глобальной аудитории и присвоить бренд "Бегущий по лезвию 2049" для улучшения продаж Tesla".
Alcon упоминают историю между Скарлетт Йоганссон и OpenAI. За несколько дней до демонстрации нового виртуального ассистента OpenAI обратилась к актрисе с просьбой предоставить лицензию на использование ее голоса. Она отказалась.
Но, несмотря на ее отказ, голос ChatGPT все равно очень похож на голос Йоганссон. Так что компании пришлось доказывать, что они не использовали ее голос.
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