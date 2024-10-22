Продюсерская компания из Голливуда Alcon Entertainment подала в суд на Илона Маска, из-за незаконного использования им образов из фильма во время презентации роботакси Cybercabs.

Что известно об иске против Маска из-за презентации роботакси Cybercabs

В частности, Маска обвинили в нарушении авторских прав, в частности, незаконном использовании образов из фильма для презентации роботакси Cybercabs.

В качестве ответчиков в иске указываются Tesla и Warner Bros. Discovery.

По словам истцов, компания отказала Маску и его партнерским компаниям в просьбе использовать кадры из фильма "Бегущий по лезвию 2049" / Blade Runner 2049 в рамках маркетингового мероприятия, которое состоялось 10 октября 2024 года на территории компании Warner.

Однако представители Tesla все равно использовали образы из фильма.

Alcon отказала Маску в разрешении на использование образов из фильма из-за его крайне политизированного, капризного и своевольного поведения, иногда переходящего в язык вражды, — говорится в иске. Поделиться

Согласно жалобе, во время проведения презентации точные кадры из фильма не использовались, однако использовались созданные с помощью искусственного интеллекта.

В кадрах презентации даже замечен сгенерированный двойник Райан Гослинг.

Что известно о позиции компании-истца

Истцы называют использование инструментов искусственного интеллекта "недобросовестным и намеренно злонамеренным гамбитом", чтобы сделать событие "более привлекательным для глобальной аудитории и присвоить бренд "Бегущий по лезвию 2049" для улучшения продаж Tesla".

Alcon упоминают историю между Скарлетт Йоганссон и OpenAI. За несколько дней до демонстрации нового виртуального ассистента OpenAI обратилась к актрисе с просьбой предоставить лицензию на использование ее голоса. Она отказалась.

Но, несмотря на ее отказ, голос ChatGPT все равно очень похож на голос Йоганссон. Так что компании пришлось доказывать, что они не использовали ее голос.