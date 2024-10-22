Продюсерська компанія з Голлівуду Alcon Entertainment подала до суду на Ілона Маска, через незаконне використання ним образів з фільму під час презентації роботаксі Cybercabs.

Що відомо про позов проти Маска через презентацію роботаксі Cybercabs

Зокрема, Маска звинуватили у порушенні авторських прав, зокрема, незаконному використанні образів з фільму для презентації роботаксі Cybercabs.

У якості відповідачів у позові вказуються Tesla і Warner Bros. Discovery.

За словами позивачів, компанія відмовила Маску та його партнерським компаніям у проханні використовувати кадри з фільму “Той, що біжить по лезу 2049” / Blade Runner 2049 в рамках маркетингового заходу, який відбувся 10 жовтня 2024 року на території компанії Warner.

Однак представники Tesla всеодно використали образи з фільму.

Alcon відмовила Маску в дозволі на використання образів з фільму через його вкрай політизовану, примхливу і свавільну поведінку, яка іноді переходить у мову ворожнечі, — йдеться у позові. Поширити

Відповідно до скарги, під час проведення презентації точні кадри з фільму не використовувались, однак використовувались створені за допомогою штучного інтелекту.

В кадрах презентації навіть помічено згенерованого двійника Раяна Гослінга.

Що відомо про позицію компанії-позивача

Позивачі називають використання інструментів штучного інтелекту “недобросовісним і навмисно зловмисним гамбітом”, щоб зробити подію “більш привабливою для глобальної аудиторії й привласнити бренд “Той, що біжить по лезу 2049” для покращення продажів Tesla”.

Alcon згадують історію між Скарлетт Йоганссон та OpenAI. За кілька днів до демонстрації нового віртуального асистента OpenAI звернулася до акторки з проханням надати ліцензію на використання її голосу. Вона відмовилася.

Але попри її відмову, голос ChatGPT все одно дуже схожий на голос Йоганссон. Тож компанії довелось доводити, що вони не використовували її голос.