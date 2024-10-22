Продюсерська компанія з Голлівуду Alcon Entertainment подала до суду на Ілона Маска, через незаконне використання ним образів з фільму під час презентації роботаксі Cybercabs.
Головні тези:
- Продюсерська компанія Alcon Entertainment подала до суду на Ілона Маска через незаконне використання образів з фільму під час презентації роботаксі Cybercabs.
- Ілона Маска звинуватили у порушенні авторських прав через використання образів з фільму “Той, що біжить по лезу 2049” / Blade Runner 2049.
- Компанія позивач вважає дії Маска неправомірними та зловмисними у рамках маркетингового заходу презентації роботаксі Cybercabs.
- За позовом, використані образи були створені штучним інтелектом, включаючи навіть згенерованого двійника Раяна Гослінга.
- Позивачі вважають використання інструментів штучного інтелекту незловісним ходом для привласнення бренду та підвищення продажів Tesla.
Що відомо про позов проти Маска через презентацію роботаксі Cybercabs
Зокрема, Маска звинуватили у порушенні авторських прав, зокрема, незаконному використанні образів з фільму для презентації роботаксі Cybercabs.
У якості відповідачів у позові вказуються Tesla і Warner Bros. Discovery.
Robotaxi pic.twitter.com/zVJ9v9yXNr— Tesla (@Tesla) October 11, 2024
За словами позивачів, компанія відмовила Маску та його партнерським компаніям у проханні використовувати кадри з фільму “Той, що біжить по лезу 2049” / Blade Runner 2049 в рамках маркетингового заходу, який відбувся 10 жовтня 2024 року на території компанії Warner.
Однак представники Tesla всеодно використали образи з фільму.
Відповідно до скарги, під час проведення презентації точні кадри з фільму не використовувались, однак використовувались створені за допомогою штучного інтелекту.
В кадрах презентації навіть помічено згенерованого двійника Раяна Гослінга.
Що відомо про позицію компанії-позивача
Позивачі називають використання інструментів штучного інтелекту “недобросовісним і навмисно зловмисним гамбітом”, щоб зробити подію “більш привабливою для глобальної аудиторії й привласнити бренд “Той, що біжить по лезу 2049” для покращення продажів Tesla”.
Alcon згадують історію між Скарлетт Йоганссон та OpenAI. За кілька днів до демонстрації нового віртуального асистента OpenAI звернулася до акторки з проханням надати ліцензію на використання її голосу. Вона відмовилася.
Але попри її відмову, голос ChatGPT все одно дуже схожий на голос Йоганссон. Тож компанії довелось доводити, що вони не використовували її голос.
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