Американський мільярдер та SEO-директор компанії Tesla Ілон Маск розчарував інвесторів за результатами презентації під назвою “We robots”, на якій було придставлено роботизоване таксі, автобус та інші передові пристрої компанії.

Маск спровокував новий обвал акцій Tesla

Зазначається, що за результатами торгів 11 жовтня, акції Tesla впали у ціні на 9%, оскільки інвесторів розчарувала проведена Маском презентація роботизованого таксі Cybercabs та робоавтобусу Robovan.

Торговий день було завершено з ціною акцій Tesla на рівні 217,8 доларів за штуку. Таким чином компанія Маска втратила загалом 60 млрд доларів ринкової капіталізації.

З початку року цінні папери подешевшали на 12%. Тоді як у річному розрахунку вони впали в ціні на 17%.

Крім того, у компанії Bernstein у записці для клієнтів вказали, що оцінка Tesla відірвана від фундаментальних показників, додавши, що презентація проєкту з роботаксі не має безпосередніх результатів або додаткових драйверів доходу.

Що відомо про презентацію Tesla роботаксі та робоавтобуса

SEO-директор Tesla, мільярдер Ілон Маск презентував перший у світі роботизований автобус Robovan, розрахований на 20 пасажирів.

Зазначається, що презентований Маском на заході We, Robot автобус Robovan призначений для перевезення вантажів або до 20 пасажирів.

Автобус має незвичний дизайн і більше схожий на локомотив потяга. В нього відсутні видимі колеса та навіть лобове скло.

На переконання Маска, використання цих автобусі має стати дешевшим за звичний міський транспорт.

Маск також презентував довгоочікуване таксі Cybercabs, яке має повноцінне автономне управління.

Автівка має двоє дверей, які підіймаються у гору. Це автомобіль не має звичного керма, педалей.

Маск прибув на саму презентацію на Cybercabs. За його словами, виробництво цих автівок має розпочатись вже у 2026 році.