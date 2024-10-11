SEO-директор Tesla, мільярдер Ілон Маск презентував перший у світі роботизований автобус Robovan, розрахований на 20 пасажирів.

Що відомо про перший у світі роботизований автобус

Зазначається, що презентований Маском на заході We, Robot автобус Robovan призначений для перевезення вантажів або до 20 пасажирів.

Автобус має незвичний дизайн і більше схожий на локомотив потяга. В нього відсутні видимі колеса та навіть лобове скло.

На переконання Маска, використання цих автобусі має стати дешевшим за звичний міський транспорт.

Robovan — це те, що вирішить проблему високої щільності, — каже Маск. — Тож якщо ви хочете відвезти кудись спортивну команду або хочете знизити вартість поїздки до, я не знаю, 5-10 центів за милю, тоді ви можете використовувати робован, — зазначив директор Tesla. Поширити

Was able to sit in the Cybervan. Very spacious feeling interior and really futuristic inside.



Will be interesting to see when these things actually hit the streets. pic.twitter.com/PXos0SvkW6 — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) October 11, 2024

Коли Tesla планує почати випускати роботизовані автобуси

Підкреслюється, що Robovan є частиною проєкту компанії Tesla Network, яка працює над автономною системою сервісу поїздок на самокерованих транспортних засобах.

У своєму генеральному плані Part Deux компанія заявила, що розробляє “міський транспорт з високою щільністю пасажирів”.

Коли та чи взагалі з’явиться автоматизований громадський транспорт Tesla — невідомо. У своєму плані випуску нових продуктів Tesla позначає “автобус” та “комерційні/пасажирські фургони” як TBD. Це означає, що точної інформації ще не має та вона буде оголошена пізніше.