Маск показав перший у світі робоавтобус Tesla ― відео
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Маск показав перший у світі робоавтобус Tesla ― відео

Robovan
Джерело:  The Verge

SEO-директор Tesla, мільярдер Ілон Маск презентував перший у світі роботизований автобус Robovan, розрахований на 20 пасажирів. 

Головні тези:

  • Robovan - перший у світі робоавтобус від Tesla, розрахований на 20 пасажирів, розроблений для перевезення вантажів та пасажирів.
  • Дизайн автобуса нагадує локомотив і забезпечує високу щільність перевезень, що дозволить знизити вартість поїздок.
  • Tesla Network працює над автономною системою сервісу поїздок на самокерованих транспортних засобах та автоматизованим громадським транспортом.
  • Плани випуску нових продуктів Tesla містять пункти про автобус та фургони, але конкретні строки запуску ще не уточнені.
  • Маск планує, що використання Robovan сприятиме розвитку транспортної галузі шляхом інтеграції автоматизованого громадського транспорту.

Що відомо про перший у світі роботизований автобус

Зазначається, що презентований Маском на заході We, Robot автобус Robovan призначений для перевезення вантажів або до 20 пасажирів.

Автобус має незвичний дизайн і більше схожий на локомотив потяга. В нього відсутні видимі колеса та навіть лобове скло.

На переконання Маска, використання цих автобусі має стати дешевшим за звичний міський транспорт.

Robovan — це те, що вирішить проблему високої щільності, — каже Маск. — Тож якщо ви хочете відвезти кудись спортивну команду або хочете знизити вартість поїздки до, я не знаю, 5-10 центів за милю, тоді ви можете використовувати робован, — зазначив директор Tesla.

Коли Tesla планує почати випускати роботизовані автобуси

Підкреслюється, що Robovan є частиною проєкту компанії Tesla Network, яка працює над автономною системою сервісу поїздок на самокерованих транспортних засобах.

У своєму генеральному плані Part Deux компанія заявила, що розробляє “міський транспорт з високою щільністю пасажирів”.

Коли та чи взагалі з’явиться автоматизований громадський транспорт Tesla — невідомо. У своєму плані випуску нових продуктів Tesla позначає “автобус” та “комерційні/пасажирські фургони” як TBD. Це означає, що точної інформації ще не має та вона буде оголошена пізніше.

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