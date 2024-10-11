SEO-директор Tesla, мільярдер Ілон Маск презентував перший у світі роботизований автобус Robovan, розрахований на 20 пасажирів.
Головні тези:
- Robovan - перший у світі робоавтобус від Tesla, розрахований на 20 пасажирів, розроблений для перевезення вантажів та пасажирів.
- Дизайн автобуса нагадує локомотив і забезпечує високу щільність перевезень, що дозволить знизити вартість поїздок.
- Tesla Network працює над автономною системою сервісу поїздок на самокерованих транспортних засобах та автоматизованим громадським транспортом.
- Плани випуску нових продуктів Tesla містять пункти про автобус та фургони, але конкретні строки запуску ще не уточнені.
- Маск планує, що використання Robovan сприятиме розвитку транспортної галузі шляхом інтеграції автоматизованого громадського транспорту.
Що відомо про перший у світі роботизований автобус
Зазначається, що презентований Маском на заході We, Robot автобус Robovan призначений для перевезення вантажів або до 20 пасажирів.
Автобус має незвичний дизайн і більше схожий на локомотив потяга. В нього відсутні видимі колеса та навіть лобове скло.
На переконання Маска, використання цих автобусі має стати дешевшим за звичний міський транспорт.
Was able to sit in the Cybervan. Very spacious feeling interior and really futuristic inside.— Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) October 11, 2024
Will be interesting to see when these things actually hit the streets. pic.twitter.com/PXos0SvkW6
Коли Tesla планує почати випускати роботизовані автобуси
Підкреслюється, що Robovan є частиною проєкту компанії Tesla Network, яка працює над автономною системою сервісу поїздок на самокерованих транспортних засобах.
У своєму генеральному плані Part Deux компанія заявила, що розробляє “міський транспорт з високою щільністю пасажирів”.
Коли та чи взагалі з’явиться автоматизований громадський транспорт Tesla — невідомо. У своєму плані випуску нових продуктів Tesla позначає “автобус” та “комерційні/пасажирські фургони” як TBD. Це означає, що точної інформації ще не має та вона буде оголошена пізніше.
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