Власник Tesla Cybertruck заявив, що лобове скло його автівки потріскалось після протирання серветкою з мікрофібри.

Власник Tesla Cybertruck заявив про пошкодження скла внаслідок протирання ганчіркою

На CybertruckOwnersClub власник автівки зазначив, що під час спроби почистити лобове скло серветкою з мікрофібри, скло вкрило мережею дрібних тріщин і почало руйнуватись на очах.

Під час чищення лобового скла новенькою щойно випраною серветкою з мікрофібри лобове скло вкрилося павутинням тріщин і розлетілося на друзки. У когось ще є проблеми зі слабким лобовим склом? Це має бути покрито гарантією або відкликанням. Зовсім не задоволений, — зазначив власник автівки із ніком Addamk1. Поширити

Пошкоджене скло Tesla Cybertruck

Згодом у коментарях автор додав, що чистив скло зсередини й не прикладав надмірної сили та тиску.

Я не думаю, що я настільки сильний, — підкреслив власник автівки. Поширити

Що могло викликати руйнування скла

Користувачка з нікнеймом Crissa написала, що це, ймовірно, дефект, який скло отримало на заводі.

Скло виготовляється під тиском. Воно має багато шарів, і мікроскопічний дефект призведе до того, що воно згодом зламається. Те, що ви робили в цей час, не матиме значення, — пояснює Crissa. Поширити

Це вже не перший випадок, коли броньоване скло пікапа розбивається за обставин, які воно повинно було б легко витримувати. Компанія стверджує, що скло стійке до граду, але є щонайменше один зареєстрований випадок, коли звичайний град у Техасі змусив скло Cybertruck розбитися.

В іншому випадку злочинець зміг потрапити всередину машини, розбивши вікно з боку водія і здерши його, наче шкірку апельсина.