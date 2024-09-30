Власника Tesla Cybertruck приголомшила нова неочікувана проблема автівки
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Власника Tesla Cybertruck приголомшила нова неочікувана проблема автівки

Tesla Cybertruck
Джерело:  online.ua

Власник Tesla Cybertruck заявив, що лобове скло його автівки потріскалось після протирання серветкою з мікрофібри. 

Головні тези:

  • Власник Tesla Cybertruck виявив тріщини в лобовому склі після протирання серветкою з мікрофібри.
  • Можливо, причиною руйнування скла є виробничий дефект, який має скляне покриття.
  • Броньоване скло Tesla Cybertruck розбивається несподівано, не витримуючи навіть незначних впливів ззовні.
  • Компанія Tesla стверджує, що скло стійке до граду, однак зареєстровані випадки свідчать про протилежне.
  • Подібні проблеми викликають занепокоєння серед власників автівок Tesla Cybertruck та підвищують питання про якість скла та його гарантію.

Власник Tesla Cybertruck заявив про пошкодження скла внаслідок протирання ганчіркою

На CybertruckOwnersClub власник автівки зазначив, що під час спроби почистити лобове скло серветкою з мікрофібри, скло вкрило мережею дрібних тріщин і почало руйнуватись на очах.

Під час чищення лобового скла новенькою щойно випраною серветкою з мікрофібри лобове скло вкрилося павутинням тріщин і розлетілося на друзки. У когось ще є проблеми зі слабким лобовим склом? Це має бути покрито гарантією або відкликанням. Зовсім не задоволений, — зазначив власник автівки із ніком Addamk1.

Власника Tesla Cybertruck обурило руйнування лобового скла після протирання ганчіркою
Пошкоджене скло Tesla Cybertruck

Згодом у коментарях автор додав, що чистив скло зсередини й не прикладав надмірної сили та тиску.

Я не думаю, що я настільки сильний, — підкреслив власник автівки.

Що могло викликати руйнування скла

Користувачка з нікнеймом Crissa написала, що це, ймовірно, дефект, який скло отримало на заводі.

Скло виготовляється під тиском. Воно має багато шарів, і мікроскопічний дефект призведе до того, що воно згодом зламається. Те, що ви робили в цей час, не матиме значення, — пояснює Crissa.

Це вже не перший випадок, коли броньоване скло пікапа розбивається за обставин, які воно повинно було б легко витримувати. Компанія стверджує, що скло стійке до граду, але є щонайменше один зареєстрований випадок, коли звичайний град у Техасі змусив скло Cybertruck розбитися.

В іншому випадку злочинець зміг потрапити всередину машини, розбивши вікно з боку водія і здерши його, наче шкірку апельсина.

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