Власник Tesla Cybertruck заявив, що лобове скло його автівки потріскалось після протирання серветкою з мікрофібри.
Головні тези:
- Власник Tesla Cybertruck виявив тріщини в лобовому склі після протирання серветкою з мікрофібри.
- Можливо, причиною руйнування скла є виробничий дефект, який має скляне покриття.
- Броньоване скло Tesla Cybertruck розбивається несподівано, не витримуючи навіть незначних впливів ззовні.
- Компанія Tesla стверджує, що скло стійке до граду, однак зареєстровані випадки свідчать про протилежне.
- Подібні проблеми викликають занепокоєння серед власників автівок Tesla Cybertruck та підвищують питання про якість скла та його гарантію.
Власник Tesla Cybertruck заявив про пошкодження скла внаслідок протирання ганчіркою
На CybertruckOwnersClub власник автівки зазначив, що під час спроби почистити лобове скло серветкою з мікрофібри, скло вкрило мережею дрібних тріщин і почало руйнуватись на очах.
Згодом у коментарях автор додав, що чистив скло зсередини й не прикладав надмірної сили та тиску.
Що могло викликати руйнування скла
Користувачка з нікнеймом Crissa написала, що це, ймовірно, дефект, який скло отримало на заводі.
Це вже не перший випадок, коли броньоване скло пікапа розбивається за обставин, які воно повинно було б легко витримувати. Компанія стверджує, що скло стійке до граду, але є щонайменше один зареєстрований випадок, коли звичайний град у Техасі змусив скло Cybertruck розбитися.
В іншому випадку злочинець зміг потрапити всередину машини, розбивши вікно з боку водія і здерши його, наче шкірку апельсина.
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