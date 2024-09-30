Владельца Tesla Cybertruck ошеломила новая неожиданная проблема автомобиля
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Технологии
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Владельца Tesla Cybertruck ошеломила новая неожиданная проблема автомобиля

Tesla Cybertruck
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Источник:  online.ua

Владелец Tesla Cybertruck заявил, что лобовое стекло его автомобиля потрескалось после протирания салфеткой из микрофибры.

Главные тезисы

  • Лобовое стекло у Tesla Cybertruck проявляет себя уязвимым, трескаясь от незначительных воздействий, например, при протирании салфеткой из микрофибры.
  • Возможной причиной проблемы является производственный дефект стекла, несмотря на его бронированное покрытие.
  • Подобные случаи вызывают беспокойство среди владельцев автомобилей Tesla Cybertruck, вопросы возникают о качестве и гарантии стекла.
  • Компания Tesla утверждает, что стекло устойчиво к граду, но факты свидетельствуют обратное, что поднимает вопросы о реальных характеристиках стекла.
  • Несмотря на статементы компании о прочности стекла Cybertruck, владельцы автомобилей испытывают разочарование и требуют обеспечения гарантией или отзыва автомобиля.

Владелец Tesla Cybertruck заявил о повреждении стекла в результате протирания тряпкой

На CybertruckOwnersClub владелец автомобиля отметил , что при попытке почистить лобовое стекло салфеткой из микрофибры, стекло покрыло сетью мелких трещин и начало разрушаться на глазах.

Во время чистки лобового стекла новенькой только что выстиранной салфеткой из микрофибры лобовое стекло покрылось паутиной трещин и разлетелось вдребезги. У кого еще есть проблемы со слабым лобовым стеклом? Это должно быть покрыто гарантией или отзывом. Совершенно не доволен, — отметил владелец автомобиля с ником Addamk1.

Владельца Tesla Cybertruck возмутило разрушение лобового стекла после протирания тряпкой.
Поврежденное стекло Tesla Cybertruck

Впоследствии в комментариях автор добавил, что чистил стекло изнутри и не прикладывал чрезмерную силу и давление.

Я не думаю, что я настолько силен, — подчеркнул владелец автомобиля.

Что могло вызвать разрушение стекла

Пользователь с никнеймом Crissa написала, что это, вероятно, дефект, который стекло получило на заводе.

Стекло производится под давлением. У него много слоев, и микроскопический дефект приведет к тому, что оно со временем сломается. То, что вы делали в это время, не будет иметь значения, — объясняет Crissa.

Это уже не первый случай, когда бронированное стекло пикапа разбивается при обстоятельствах, которые оно должно было легко выдерживать. Компания утверждает, что стекло устойчиво к граду, но есть по меньшей мере один зарегистрированный случай, когда обычный град в Техасе заставил стекло Cybertruck разбиться.

В противном случае преступник смог попасть внутрь машины, разбив окно со стороны водителя и содрав его, как кожуру апельсина.

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