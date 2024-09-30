Владелец Tesla Cybertruck заявил, что лобовое стекло его автомобиля потрескалось после протирания салфеткой из микрофибры.
Главные тезисы
- Лобовое стекло у Tesla Cybertruck проявляет себя уязвимым, трескаясь от незначительных воздействий, например, при протирании салфеткой из микрофибры.
- Возможной причиной проблемы является производственный дефект стекла, несмотря на его бронированное покрытие.
- Подобные случаи вызывают беспокойство среди владельцев автомобилей Tesla Cybertruck, вопросы возникают о качестве и гарантии стекла.
- Компания Tesla утверждает, что стекло устойчиво к граду, но факты свидетельствуют обратное, что поднимает вопросы о реальных характеристиках стекла.
- Несмотря на статементы компании о прочности стекла Cybertruck, владельцы автомобилей испытывают разочарование и требуют обеспечения гарантией или отзыва автомобиля.
Владелец Tesla Cybertruck заявил о повреждении стекла в результате протирания тряпкой
На CybertruckOwnersClub владелец автомобиля отметил , что при попытке почистить лобовое стекло салфеткой из микрофибры, стекло покрыло сетью мелких трещин и начало разрушаться на глазах.
Впоследствии в комментариях автор добавил, что чистил стекло изнутри и не прикладывал чрезмерную силу и давление.
Что могло вызвать разрушение стекла
Пользователь с никнеймом Crissa написала, что это, вероятно, дефект, который стекло получило на заводе.
Это уже не первый случай, когда бронированное стекло пикапа разбивается при обстоятельствах, которые оно должно было легко выдерживать. Компания утверждает, что стекло устойчиво к граду, но есть по меньшей мере один зарегистрированный случай, когда обычный град в Техасе заставил стекло Cybertruck разбиться.
В противном случае преступник смог попасть внутрь машины, разбив окно со стороны водителя и содрав его, как кожуру апельсина.
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