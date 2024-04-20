Tesla отзывает почти 4 тыс своих Cybertruck из-за неисправности — что известно
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Tesla отзывает почти 4 тыс своих Cybertruck из-за неисправности — что известно

Cybertruck
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Источник:  TechCrunch

Tesla отзывает 3878 своих Cybertrucks 2024 года выпуска из-за проблемы с педалью акселератора, которая может застрять.

Какую проблему имеет Cybertruck

По данным Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA), Tesla отзывает все 3878 Cybertruck, из-за проблемы с педалью акселератора, что создает риск аварии.

Сообщения о проблемах с педалью акселератора Cybertruck начали появляться в последние несколько недель.

Сообщается, что Tesla даже приостановила поставки грузовиков пока решает эту проблему.

В сообщении на X Илон Маск сказал, что Tesla была «очень осторожной», и компания сообщила NHTSA, что ей неизвестно ни о каких авариях или травмах, связанных с этой проблемой.

Теперь компания подтвердила, что педаль может смещаться, что позволяет ее скольжение вверх и попадание в обшивку вокруг ног.

Tesla сообщила, что впервые получила сообщение об одном из этих инцидентов с педалью акселератора от клиента 31 марта, затем второй 3 апреля.

После серии тестов 12 апреля компания решила объявить отзыв.

Tesla говорит, что заменит или переделает педаль акселератора на все существующие Cybertrucks.

Также компания начала строить Cybertrucks с новой педалью акселератора, а также чинит транспортные средства, находящиеся в пути или стоящие в центрах доставки.

Другие проблемы с Cybertruck

Хотя Cybertruck начал поставляться на рынок только в конце прошлого года, это не первый отзыв автомобиля.

В начале этого года Tesla отозвала программное обеспечение на всех своих транспортных средствах, поскольку размеры шрифтов ее предупредительных лампочек были слишком малы.

Tesla представила грузовик еще в 2019 году.

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