Tesla отзывает почти 4 тыс своих Cybertruck из-за неисправности — что известно

Tesla отзывает 3878 своих Cybertrucks 2024 года выпуска из-за проблемы с педалью акселератора, которая может застрять.
Какую проблему имеет Cybertruck
По данным Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA), Tesla отзывает все 3878 Cybertruck, из-за проблемы с педалью акселератора, что создает риск аварии.
Сообщения о проблемах с педалью акселератора Cybertruck начали появляться в последние несколько недель.
Сообщается, что Tesla даже приостановила поставки грузовиков пока решает эту проблему.
В сообщении на X Илон Маск сказал, что Tesla была «очень осторожной», и компания сообщила NHTSA, что ей неизвестно ни о каких авариях или травмах, связанных с этой проблемой.
Теперь компания подтвердила, что педаль может смещаться, что позволяет ее скольжение вверх и попадание в обшивку вокруг ног.
Tesla сообщила, что впервые получила сообщение об одном из этих инцидентов с педалью акселератора от клиента 31 марта, затем второй 3 апреля.
После серии тестов 12 апреля компания решила объявить отзыв.
Tesla говорит, что заменит или переделает педаль акселератора на все существующие Cybertrucks.
Также компания начала строить Cybertrucks с новой педалью акселератора, а также чинит транспортные средства, находящиеся в пути или стоящие в центрах доставки.
Другие проблемы с Cybertruck
Хотя Cybertruck начал поставляться на рынок только в конце прошлого года, это не первый отзыв автомобиля.
В начале этого года Tesla отозвала программное обеспечение на всех своих транспортных средствах, поскольку размеры шрифтов ее предупредительных лампочек были слишком малы.
Tesla представила грузовик еще в 2019 году.
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