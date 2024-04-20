Tesla відкликає майже 4 тис своїх Cybertruck через несправність — що відомо

Tesla відкликає 3878 своїх Cybertrucks 2024 року випуску через проблему з педаллю акселератора, що може застрягати.

Яку проблему має Cybertruck

За даними Національного управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA), Tesla відкликає всі 3878 Cybertruck, через проблему з педаллю акселератора, що створює ризик аварії.

Повідомлення про проблеми з педаллю акселератора Cybertruck почали з’являтися в останні кілька тижнів.

Повідомляється, що Tesla навіть призупинила поставки вантажівок, поки вирішує цю проблему.

У дописі на X Ілон Маск сказав, що Tesla була «дуже обережною», і компанія повідомила NHTSA, що їй не відомо про жодні аварії чи травми, пов’язані з цією проблемою.

Тепер компанія підтвердила, що педаль може зміщуватися, що робить можливим її ковзання вгору та потрапляння в обшивку навколо ніг.

Tesla повідомила, що вперше отримала повідомлення про один із цих інцидентів з педаллю акселератора від клієнта 31 березня, а потім другий 3 квітня.

Після серії тестів 12 квітня компанія вирішила оголосити відкликання.

Tesla каже, що замінить або переробить педаль акселератора на всіх існуючих Cybertrucks.

Також компанія почала будувати Cybertrucks з новою педаллю акселератора, а також лагодить транспортні засоби, які перебувають у дорозі або стоять у центрах доставки.

Інші проблеми з Cybertruck

Хоча Cybertruck почав поставлятися на ринок лише наприкінці минулого року, це не перше відкликання автомобіля.

На початку цього року Tesla відкликала програмне забезпечення на всіх своїх транспортних засобах, оскільки розміри шрифтів її попереджувальних лампочок були надто малими.