У Каліфорнії вперше зафіксували появу анонсованого Tesla роботаксі Cybercab. Зазначається, що навіть у якості прототипу вигляд цієї автівки викликав активне обговорення серед користувачів соцмереж.

Що відомо про Tesla Cybercab

Зазначається, що автівку сфотографували у той час, коли вона прямувала по території кіностудії Warner Bros.

Хоча дизайн прототипу був змінений з метою камуфляжу, такі ключові особливості, як квадратна задня частина, потенційний лідар на даху і незрозумілі вм'ятини на капоті, привернули увагу ентузіастів Tesla.

🚨BREAKING 🚨

Woah Tesla is testing this heavily camouflaged Cybercab robotaxi on the Warner Brothers lot.



We’ll see the reveal on 10/10! pic.twitter.com/DDpR3hKLJk — Matthew Donegan-Ryan (@MatthewDR) September 13, 2024

Між тим остаточний дизайн Tesla Cybercab залишається невідомим, а прототип за розмірами схожий з Tesla Model 3, а також має задній ліхтар за аналогією з Tesla Cybertruck.

Жовтий колір виглядає доречно для майбутнього парку автономних таксі.

За непідтвердженою інформацією, презентація Tesla Cybercab відбудеться в жовтні на студії Warner Bros., яка має комплекс площею 110 акрів (44,5 гектара), що використовується для зйомок фільмів.

Що відомо про плани щодо презентації Tesla Cybercab

Презентація роботизованого таксі від Tesla мала відбутись ще у серпні, проте захід вирішили перенести на жовтень.

Одним з ключових технологічних компонентів Cybercab будуть передові системи допомоги водієві, що відповідає концепції Tesla, яку вона не раз розкривала вже давно.

Вона полягає в повному самостійному водінні електрокара без участі людини.

Маск залишається впевненим у своєму баченні системи автопілота, побудованої на сприйнятті за допомогою камер і обробці нейронних мереж, що імітує роботу людського мозку і систем зору.

Масивна обчислювальна інфраструктура Tesla, яка включає десятки тисяч процесорів Nvidia H100, є життєво важливою для навчання цих нейронних мереж.

Компанія також рухається до інтеграції платформи FSD п'ятого покоління в свої автомобілі до кінця наступного року.