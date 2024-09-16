В Калифорнии впервые зафиксировали появление анонсированного Tesla роботакси Cybercab. Отмечается, что даже в качестве прототипа вид этого автомобиля вызвал активное обсуждение среди пользователей соцсетей.
Главные тезисы
- Прототип Tesla Cybercab вызвал активное обсуждение среди поклонников Tesla, благодаря своему внешнему виду и технологиям.
- Ожидается, что Tesla Cybercab будет оборудован передовыми системами помощи водителю и концепцией полного самостоятельного вождения без участия человека.
- Интеграция платформы FSD пятого поколения позволит Tesla постепенно внедрять технологии автопилота в будущие автомобили.
- Планируется, что презентация Tesla Cybercab состоится в октябре на студии Warner Bros., где прототип уже был замечен в действии.
- Тесла уверена в своем видении системы автопилота, основанной на восприятии с помощью камер и обработке нейронных сетей, имитирующей работу мозга человека.
Что известно о Tesla Cybercab
Отмечается, что автомобиль сфотографировали в то время, когда он следовал по территории киностудии Warner Bros.
Хотя дизайн прототипа был изменен с целью камуфляжа, такие ключевые особенности, как квадратная задняя часть, потенциальный лидер на крыше и непонятные вмятины на капоте, привлекли энтузиастов Tesla.
🚨BREAKING 🚨— Matthew Donegan-Ryan (@MatthewDR) September 13, 2024
Woah Tesla is testing this heavily camouflaged Cybercab robotaxi on the Warner Brothers lot.
We’ll see the reveal on 10/10! pic.twitter.com/DDpR3hKLJk
Между тем окончательный дизайн Tesla Cybercab остается неизвестным, а прототип по размерам схож с Tesla Model 3, а также имеет задний фонарь по аналогии с Tesla Cybertruck.
Желтый цвет смотрится уместно для будущего парка автономных такси.
По неподтвержденной информации, презентация Tesla Cybercab состоится в октябре на студии Warner Bros., имеющей комплекс площадью 110 акров (44,5 гектара), используемую для съемок фильмов.
Что известно о планах по презентации Tesla Cybercab
Презентация роботизированного такси от Tesla должна была состояться еще в августе, однако мероприятие решили перенести на октябрь.
Одним из ключевых технологических компонентов Cybercab будут передовые системы помощи водителю, соответствующие концепции Tesla, которую она не раз раскрывала уже давно.
Она заключается в полном самостоятельном вождении электрокара без участия человека.
Маск остается уверенным в своем видении системы автопилота, построенной на восприятии с помощью камер и обработки нейронных сетей, имитирующей работу человеческого мозга и систем зрения.
Массивная вычислительная инфраструктура Tesla, включающая десятки тысяч процессоров Nvidia H100, жизненно важна для обучения этих нейронных сетей.
Компания также двигается к интеграции платформы FSD пятого поколения в свои автомобили до конца следующего года.
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