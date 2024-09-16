В США впервые увидели роботокси Tesla Cybercab. Как оно выглядит
Категория
Технологии
Дата публикации

В США впервые увидели роботокси Tesla Cybercab. Как оно выглядит

Tesla Cybercab
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Источник:  The Verge

В Калифорнии впервые зафиксировали появление анонсированного Tesla роботакси Cybercab. Отмечается, что даже в качестве прототипа вид этого автомобиля вызвал активное обсуждение среди пользователей соцсетей.

Главные тезисы

  • Прототип Tesla Cybercab вызвал активное обсуждение среди поклонников Tesla, благодаря своему внешнему виду и технологиям.
  • Ожидается, что Tesla Cybercab будет оборудован передовыми системами помощи водителю и концепцией полного самостоятельного вождения без участия человека.
  • Интеграция платформы FSD пятого поколения позволит Tesla постепенно внедрять технологии автопилота в будущие автомобили.
  • Планируется, что презентация Tesla Cybercab состоится в октябре на студии Warner Bros., где прототип уже был замечен в действии.
  • Тесла уверена в своем видении системы автопилота, основанной на восприятии с помощью камер и обработке нейронных сетей, имитирующей работу мозга человека.

Что известно о Tesla Cybercab

Отмечается, что автомобиль сфотографировали в то время, когда он следовал по территории киностудии Warner Bros.

Хотя дизайн прототипа был изменен с целью камуфляжа, такие ключевые особенности, как квадратная задняя часть, потенциальный лидер на крыше и непонятные вмятины на капоте, привлекли энтузиастов Tesla.

Между тем окончательный дизайн Tesla Cybercab остается неизвестным, а прототип по размерам схож с Tesla Model 3, а также имеет задний фонарь по аналогии с Tesla Cybertruck.

Желтый цвет смотрится уместно для будущего парка автономных такси.

По неподтвержденной информации, презентация Tesla Cybercab состоится в октябре на студии Warner Bros., имеющей комплекс площадью 110 акров (44,5 гектара), используемую для съемок фильмов.

Что известно о планах по презентации Tesla Cybercab

Презентация роботизированного такси от Tesla должна была состояться еще в августе, однако мероприятие решили перенести на октябрь.

Одним из ключевых технологических компонентов Cybercab будут передовые системы помощи водителю, соответствующие концепции Tesla, которую она не раз раскрывала уже давно.

Она заключается в полном самостоятельном вождении электрокара без участия человека.

Маск остается уверенным в своем видении системы автопилота, построенной на восприятии с помощью камер и обработки нейронных сетей, имитирующей работу человеческого мозга и систем зрения.

Массивная вычислительная инфраструктура Tesla, включающая десятки тысяч процессоров Nvidia H100, жизненно важна для обучения этих нейронных сетей.

Компания также двигается к интеграции платформы FSD пятого поколения в свои автомобили до конца следующего года.

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