Маск показал первый в мире робоавтобус Tesla ― видео
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Маск показал первый в мире робоавтобус Tesla ― видео

Robovan
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Источник:  The Verge

SEO-директор Tesla, миллиардер Илон Маск презентовал первый в мире роботизированный автобус Robovan, рассчитанный на 20 пассажиров.

Главные тезисы

  • Илон Маск представил роботизированный автобус Tesla, рассчитанный на 20 пассажиров, разработанный для перевозки грузов и пассажиров.
  • Robovan обеспечивает высокую плотность перевозок, что позволит снизить стоимость поездок и стать дешевле привычного городского транспорта.
  • Tesla Network работает над автоматизированным общественным транспортом, что позволяет прогнозировать революцию в сфере транспортных услуг.
  • Планы по выпуску новых продуктов Tesla включают автобус и фургоны, однако конкретные сроки запуска еще не уточнены.
  • Использование Robovan Маском планируется как способ снижения стоимости поездок и развития транспортной отрасли через автоматизированный общественный транспорт.

Что известно о первом в мире роботизированном автобусе

Отмечается, что презентованный Маском на западе We, Robot автобус Robovan предназначен для перевозки грузов или до 20 пассажиров.

Автобус имеет необычный дизайн и больше похож на локомотив поезда. У него отсутствуют видимые колеса и даже лобовое стекло.

По убеждению Маска, использование этих автобусов должно стать дешевле привычного городского транспорта.

Robovan — это то, что решит проблему высокой плотности, — говорит Маск. — Так что если вы хотите отвезти куда-то спортивную команду или хотите снизить стоимость поездки до, я не знаю, 5-10 центов за милю, тогда вы можете использовать робован, — отметил директор Tesla.

Когда Tesla планирует начать выпускать роботизированные автобусы

Подчеркивается, что Robovan является частью проекта компании Tesla Network, работающей над автономной системой сервиса поездок на самоуправляемых транспортных средствах.

В своем генеральном плане Part Deux компания заявила, что разрабатывает городской транспорт с высокой плотностью пассажиров.

Когда вообще появится автоматизированный общественный транспорт Tesla — неизвестно. В своем плане выпуска новых продуктов Tesla обозначает "автобус" и "коммерческие/пассажирские фургоны" как TBD. Это означает, что точной информации еще нет и она будет объявлена позже.

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