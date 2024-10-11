SEO-директор Tesla, миллиардер Илон Маск презентовал первый в мире роботизированный автобус Robovan, рассчитанный на 20 пассажиров.
Главные тезисы
- Илон Маск представил роботизированный автобус Tesla, рассчитанный на 20 пассажиров, разработанный для перевозки грузов и пассажиров.
- Robovan обеспечивает высокую плотность перевозок, что позволит снизить стоимость поездок и стать дешевле привычного городского транспорта.
- Tesla Network работает над автоматизированным общественным транспортом, что позволяет прогнозировать революцию в сфере транспортных услуг.
- Планы по выпуску новых продуктов Tesla включают автобус и фургоны, однако конкретные сроки запуска еще не уточнены.
- Использование Robovan Маском планируется как способ снижения стоимости поездок и развития транспортной отрасли через автоматизированный общественный транспорт.
Что известно о первом в мире роботизированном автобусе
Отмечается, что презентованный Маском на западе We, Robot автобус Robovan предназначен для перевозки грузов или до 20 пассажиров.
Автобус имеет необычный дизайн и больше похож на локомотив поезда. У него отсутствуют видимые колеса и даже лобовое стекло.
По убеждению Маска, использование этих автобусов должно стать дешевле привычного городского транспорта.
Was able to sit in the Cybervan. Very spacious feeling interior and really futuristic inside.— Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) October 11, 2024
Will be interesting to see when these things actually hit the streets. pic.twitter.com/PXos0SvkW6
Когда Tesla планирует начать выпускать роботизированные автобусы
Подчеркивается, что Robovan является частью проекта компании Tesla Network, работающей над автономной системой сервиса поездок на самоуправляемых транспортных средствах.
В своем генеральном плане Part Deux компания заявила, что разрабатывает городской транспорт с высокой плотностью пассажиров.
Когда вообще появится автоматизированный общественный транспорт Tesla — неизвестно. В своем плане выпуска новых продуктов Tesla обозначает "автобус" и "коммерческие/пассажирские фургоны" как TBD. Это означает, что точной информации еще нет и она будет объявлена позже.
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-