SEO-директор Tesla, миллиардер Илон Маск презентовал первый в мире роботизированный автобус Robovan, рассчитанный на 20 пассажиров.

Что известно о первом в мире роботизированном автобусе

Отмечается, что презентованный Маском на западе We, Robot автобус Robovan предназначен для перевозки грузов или до 20 пассажиров.

Автобус имеет необычный дизайн и больше похож на локомотив поезда. У него отсутствуют видимые колеса и даже лобовое стекло.

По убеждению Маска, использование этих автобусов должно стать дешевле привычного городского транспорта.

Robovan — это то, что решит проблему высокой плотности, — говорит Маск. — Так что если вы хотите отвезти куда-то спортивную команду или хотите снизить стоимость поездки до, я не знаю, 5-10 центов за милю, тогда вы можете использовать робован, — отметил директор Tesla. Поделиться

Was able to sit in the Cybervan. Very spacious feeling interior and really futuristic inside.



Will be interesting to see when these things actually hit the streets. pic.twitter.com/PXos0SvkW6 — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) October 11, 2024

Когда Tesla планирует начать выпускать роботизированные автобусы

Подчеркивается, что Robovan является частью проекта компании Tesla Network, работающей над автономной системой сервиса поездок на самоуправляемых транспортных средствах.

В своем генеральном плане Part Deux компания заявила, что разрабатывает городской транспорт с высокой плотностью пассажиров.

Когда вообще появится автоматизированный общественный транспорт Tesla — неизвестно. В своем плане выпуска новых продуктов Tesla обозначает "автобус" и "коммерческие/пассажирские фургоны" как TBD. Это означает, что точной информации еще нет и она будет объявлена позже.