Маск анонсировал историческую презентацию от Tesla. О чем речь
Категория
Технологии
Дата публикации

Маск анонсировал историческую презентацию от Tesla. О чем речь

Илон Маск
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Источник:  Илон Маск

Глава компаний Tesla и SpaceX американский миллиардер Илон Маск заявил о проведении Tesla исторической презентации под названием "We, Robot", которая состоится 10 октября в Лос-Анджелесе.

Главные тезисы

  • Илон Маск анонсировал историческую презентацию “We, Robot” от Tesla, где будут представлены роботизированные такси и человекоподобные роботы Optimus.
  • Tesla планирует использовать роботов на заводах и в сфере транспорта, но обещает, что это не приведет к потере рабочих мест для людей.
  • Появление Tesla роботакси Cybercab вызвало большой интерес общественности, но окончательный дизайн остается тайной.
  • Илон Маск стремится к массовому производству роботизированных транспортных средств и роботов с помощью искусственного интеллекта.
  • Цель Tesla — революция в сфере транспорта и производства, создание удобных и безопасных технологий для пользователей и работников.

Цель — презентовать Tesla

Отмечается, что, скорее всего, в компании Маск планируют провести презентацию собственного роботизированного такси, который будет перевозить людей без использования водителей.

Также можно ожидать, что Tesla проведет демонстрацию своих новых человекоподобных роботов Optimus.

До этого Маск уже заявлял, что Tesla имеет лучшие позиции среди разработчиков человекоподобных роботов, чтобы добиться массового производства благодаря эффективной работе искусственного интеллекта непосредственно на самих работах.

Согласно задумке, в будущем такие андроиды будут работать на заводах и делать другие скучные вещи вместо людей. В то же время в Tesla уверяют, что робот не намерен отбирать рабочие места у самих людей.

Что известно о разработке Tesla роботакси

В Калифорнии впервые зафиксировали появление анонсированного Tesla роботакси Cybercab. Отмечается, что даже в качестве прототипа вид этого автомобиля вызвал активное обсуждение среди пользователей соцсетей.

Между тем окончательный дизайн Tesla Cybercab остается неизвестным, а прототип по размерам схож с Tesla Model 3, а также имеет задний фонарь по аналогии с Tesla Cybertruck.

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