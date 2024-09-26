Глава компаний Tesla и SpaceX американский миллиардер Илон Маск заявил о проведении Tesla исторической презентации под названием "We, Robot", которая состоится 10 октября в Лос-Анджелесе.

Цель — презентовать Tesla

Отмечается, что, скорее всего, в компании Маск планируют провести презентацию собственного роботизированного такси, который будет перевозить людей без использования водителей.

Также можно ожидать, что Tesla проведет демонстрацию своих новых человекоподобных роботов Optimus.

До этого Маск уже заявлял, что Tesla имеет лучшие позиции среди разработчиков человекоподобных роботов, чтобы добиться массового производства благодаря эффективной работе искусственного интеллекта непосредственно на самих работах.

Согласно задумке, в будущем такие андроиды будут работать на заводах и делать другие скучные вещи вместо людей. В то же время в Tesla уверяют, что робот не намерен отбирать рабочие места у самих людей.

This will be one for the history books pic.twitter.com/qQ0HZyGMZE — Elon Musk (@elonmusk) September 26, 2024

Что известно о разработке Tesla роботакси

В Калифорнии впервые зафиксировали появление анонсированного Tesla роботакси Cybercab. Отмечается, что даже в качестве прототипа вид этого автомобиля вызвал активное обсуждение среди пользователей соцсетей.

🚨BREAKING 🚨

Woah Tesla is testing this heavily camouflaged Cybercab robotaxi on the Warner Brothers lot.



We’ll see the reveal on 10/10! pic.twitter.com/DDpR3hKLJk — Matthew Donegan-Ryan (@MatthewDR) September 13, 2024

Между тем окончательный дизайн Tesla Cybercab остается неизвестным, а прототип по размерам схож с Tesla Model 3, а также имеет задний фонарь по аналогии с Tesla Cybertruck.