Маск анонсував історичну презентацію від Tesla. Про що мовиться
Категорія
Технології
Дата публікації

Маск анонсував історичну презентацію від Tesla. Про що мовиться

Ілон Маск
Джерело:  Ілон Маск

Глава компаній Tesla та SpaceX американський мільярдер Ілон Маск заявив про проведення Tesla історичної презентації під назвою “We, Robot”, яка має відбутись 10 жовтня в Лос-Анджелесі. 

Головні тези:

  • Ілон Маск анонсував історичну презентацію від Tesla з назвою “We, Robot”, під час якої планується презентувати роботизований таксі та новітніх людиноподібних роботів Optimus.
  • У майбутньому Tesla планує використовувати роботизовані андроїди на заводах та для виконання рутинних завдань, проте запевняє, що це не призведе до втрати робочих місць для людей.
  • Поява анонсованого Tesla роботаксі Cybercab в Каліфорнії викликала великий інтерес серед громадськості. Хоча остаточний дизайн залишається таємницею, прототип схожий на Tesla Model 3 та має елементи Tesla Cybertruck.
  • Ілон Маск прагне до масового виробництва роботизованих транспортних засобів та роботів за допомогою штучного інтелекту, покладаючись на ефективну роботу системи безпосередньо на самому об'єкті.
  • Tesla планує революцію у сфері транспорту та виробництва, використовуючи передові технології та новітні розробки, що сприятимуть зручності та безпеці для користувачів і працівників.

Що має на меті презентувати Tesla

Зазначається, що скоріш за все у компанії Маск планують провести презентацію власного роботизованого таксі, який перевозитиме людей без використання водіїв.

Також можна очікувати, що Tesla проведе демонстрацію своїх новітніх людиноподібних роботів Optimus.

До цього Маск вже заявляв, що Tesla має найкращі позиції серед розробників людиноподібних роботів, щоб досягти масового виробництва завдяки ефективній роботі штучного інтелекту безпосередньо на самих роботах.

Згідно із задумом, у майбутньому такі андроїди працюватимуть на заводах і робитимуть інші нудні речі замість людей, Водночас у Tesla запевняють, що робот не має наміру відбирати робочі місця у самих людей.

Що відомо про розробку Tesla роботаксі

У Каліфорнії вперше зафіксували появу анонсованого Tesla роботаксі Cybercab. Зазначається, що навіть у якості прототипу вигляд цієї автівки викликав активне обговорення серед користувачів соцмереж. 

Між тим остаточний дизайн Tesla Cybercab залишається невідомим, а прототип за розмірами схожий з Tesla Model 3, а також має задній ліхтар за аналогією з Tesla Cybertruck.

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