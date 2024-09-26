Глава компаній Tesla та SpaceX американський мільярдер Ілон Маск заявив про проведення Tesla історичної презентації під назвою “We, Robot”, яка має відбутись 10 жовтня в Лос-Анджелесі.

Що має на меті презентувати Tesla

Зазначається, що скоріш за все у компанії Маск планують провести презентацію власного роботизованого таксі, який перевозитиме людей без використання водіїв.

Також можна очікувати, що Tesla проведе демонстрацію своїх новітніх людиноподібних роботів Optimus.

До цього Маск вже заявляв, що Tesla має найкращі позиції серед розробників людиноподібних роботів, щоб досягти масового виробництва завдяки ефективній роботі штучного інтелекту безпосередньо на самих роботах.

Згідно із задумом, у майбутньому такі андроїди працюватимуть на заводах і робитимуть інші нудні речі замість людей, Водночас у Tesla запевняють, що робот не має наміру відбирати робочі місця у самих людей.

This will be one for the history books pic.twitter.com/qQ0HZyGMZE — Elon Musk (@elonmusk) September 26, 2024

Що відомо про розробку Tesla роботаксі

У Каліфорнії вперше зафіксували появу анонсованого Tesla роботаксі Cybercab. Зазначається, що навіть у якості прототипу вигляд цієї автівки викликав активне обговорення серед користувачів соцмереж.

🚨BREAKING 🚨

Woah Tesla is testing this heavily camouflaged Cybercab robotaxi on the Warner Brothers lot.



We’ll see the reveal on 10/10! pic.twitter.com/DDpR3hKLJk — Matthew Donegan-Ryan (@MatthewDR) September 13, 2024

Між тим остаточний дизайн Tesla Cybercab залишається невідомим, а прототип за розмірами схожий з Tesla Model 3, а також має задній ліхтар за аналогією з Tesla Cybertruck.