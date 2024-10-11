Як пройшла презентація Маском роботаксі Cybercabs

Автівка має двоє дверей, які підіймаються у гору. Це автомобіль не має звичного керма, педалей.

Маск прибув на саму презентацію на Cybercabs. За його словами, виробництво цих автівок має розпочатись вже у 2026 році.

Він зазначив, що автівки продаватимуть за ціною менше 30 тис доларів.

Маск додав, що вони коштуватимуть 20 центів за милю пробігу.

Переважну більшість часу автомобілі просто нічого не роблять. Але якщо вони будуть автономними, їх можна буде використовувати в п'ять разів більше, можливо, в 10 разів більше, — зазначив CEO-директор Tesla. Поширити

Як інвестори реагують на презентацію Маском роботаксі Cybercabs

Ентузіазм навколо цієї події демонструється в соціальних мережах, де публікуються скріншоти запрошень і припущення про те, що може бути розкрито. Але інвестори та аналітики відзначають проблеми з технологією і стримують свої очікування.

У планах Маска запустити власний парк роботаксі Cybercabs, які можна буде виклати за допомогою застосунку.

Приватні власники Tesla також зможуть заробляти на додатку, вказуючи свої автомобілі як роботаксі.