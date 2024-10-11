Ілон Маск провів довгоочікувану презентацію роботаксі Cybercabs ― відео
Категорія
Технології
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Ілон Маск провів довгоочікувану презентацію роботаксі Cybercabs ― відео

Tesla Cybercabs
Джерело:  Reuters

CEO-директор компанії Tesla, мільярдер Ілон Маск презентував довгоочікуване таксі Cybercabs, яке має повноцінне автономне управління.

Головні тези:

  • Ілон Маск представив роботаксі Cybercabs з повноцінним автономним управлінням та цікавим дизайном.
  • Виробництво автомобілів Tesla Cybercabs планується розпочати в 2026 році за ціною менше 30 тис. доларів.
  • Автомобілі Cybercabs можуть зменшити витрати на пробіг в 5-10 разів, що зробить їх більш економічно вигідними для користувачів.
  • Інвестори та аналітики висловлюють обурення технологічними проблемами і стримують свої очікування щодо роботаксі.
  • Презентація роботаксі Cybercabs викликала хвилю ентузіазму у соціальних мережах, але також розкрила потенційні труднощі у впровадженні нової технології.

Як пройшла презентація Маском роботаксі Cybercabs

Автівка має двоє дверей, які підіймаються у гору. Це автомобіль не має звичного керма, педалей.

Маск прибув на саму презентацію на Cybercabs. За його словами, виробництво цих автівок має розпочатись вже у 2026 році.

Він зазначив, що автівки продаватимуть за ціною менше 30 тис доларів.

Маск додав, що вони коштуватимуть 20 центів за милю пробігу.

Переважну більшість часу автомобілі просто нічого не роблять. Але якщо вони будуть автономними, їх можна буде використовувати в п'ять разів більше, можливо, в 10 разів більше, — зазначив CEO-директор Tesla.

Як інвестори реагують на презентацію Маском роботаксі Cybercabs

Ентузіазм навколо цієї події демонструється в соціальних мережах, де публікуються скріншоти запрошень і припущення про те, що може бути розкрито. Але інвестори та аналітики відзначають проблеми з технологією і стримують свої очікування.

У планах Маска запустити власний парк роботаксі Cybercabs, які можна буде виклати за допомогою застосунку.

Приватні власники Tesla також зможуть заробляти на додатку, вказуючи свої автомобілі як роботаксі.

Захід у четвер на студії Warner Bros поблизу Лос-Анджелеса, штат Каліфорнія, називається "Ми, робот" — очевидний натяк на науково-фантастичні оповідання "Я, робот" американського письменника Айзека Азімова, але також перегукується з наполяганням Маска на тому, що про Tesla "слід думати як про компанію, що займається робототехнікою зі штучним інтелектом", а не як про автовиробника.

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