Илон Маск провел долгожданную презентацию роботакси Cybercabs ― видео
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Технологии
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Илон Маск провел долгожданную презентацию роботакси Cybercabs ― видео

Tesla Cybercabs
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Источник:  Reuters

CEO-директор компании Tesla, миллиардер Илон Маск презентовал долгожданное такси Cybercabs, имеющее полноценное автономное управление.

Главные тезисы

  • Илон Маск представил роботакси Cybercabs с автономным управлением и интересным дизайном.
  • Производство автомобилей Tesla Cybercabs планируется начать в 2026 году по цене менее 30 тысяч долларов.
  • Автомобили Cybercabs могут значительно снизить затраты на пробег, делая их экономически выгодными для пользователей.
  • Инвесторы и аналитики выразили возмущение технологическими проблемами и сдерживают свои ожидания в отношении роботакси.
  • Презентация Маском роботакси Cybercabs вызвала волну энтузиазма в социальных сетях, но также выявила потенциальные трудности в внедрении новой технологии.

Как прошла презентация Маском роботакси Cybercabs

Автомобиль имеет две двери, которые поднимаются в гору. Это автомобиль не имеет обычного руля, педалей.

Маск прибыл на саму презентацию на Cybercabs. По его словам, производство этих автомобилей должно начаться уже в 2026 году.

Он отметил, что автомобили будут продавать по цене менее 30 тыс долларов.

Маск добавил, что они будут стоить 20 центов в милю пробега.

Подавляющее большинство времени автомобили просто ничего не делают. Но если они будут автономными, их можно будет использовать в пять раз больше, возможно, в 10 раз больше, — отметил CEO-директор Tesla.

Как инвесторы реагируют на презентацию Маском роботакси Cybercabs

Энтузиазм вокруг этого события демонстрируется в социальных сетях, где публикуются скриншоты приглашений и предположение о том, что может быть раскрыто. Но инвесторы и аналитики отмечают проблемы с технологией и сдерживают свои ожидания.

В планах Маска запустить свой парк роботакси Cybercabs, которые можно будет выложить с помощью приложения.

Частные владельцы Tesla также смогут зарабатывать в приложении, указывая свои автомобили как роботакси.

Мероприятие в четверг на студии Warner Bros близ Лос-Анджелеса, штат Калифорния, называется "Мы, робот" — очевидный намек на научно-фантастические рассказы "Я, робот" американского писателя Айзека Азимова, но также перекликается с настоянием Маска на том, что о Tesla "следует думать как о компании, занимающейся робототехникой с искусственным интеллектом", а не как об автопроизводителе.

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