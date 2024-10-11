Как прошла презентация Маском роботакси Cybercabs

Автомобиль имеет две двери, которые поднимаются в гору. Это автомобиль не имеет обычного руля, педалей.

Маск прибыл на саму презентацию на Cybercabs. По его словам, производство этих автомобилей должно начаться уже в 2026 году.

Он отметил, что автомобили будут продавать по цене менее 30 тыс долларов.

Маск добавил, что они будут стоить 20 центов в милю пробега.

Подавляющее большинство времени автомобили просто ничего не делают. Но если они будут автономными, их можно будет использовать в пять раз больше, возможно, в 10 раз больше, — отметил CEO-директор Tesla. Поделиться

Как инвесторы реагируют на презентацию Маском роботакси Cybercabs

Энтузиазм вокруг этого события демонстрируется в социальных сетях, где публикуются скриншоты приглашений и предположение о том, что может быть раскрыто. Но инвесторы и аналитики отмечают проблемы с технологией и сдерживают свои ожидания.

В планах Маска запустить свой парк роботакси Cybercabs, которые можно будет выложить с помощью приложения.

Частные владельцы Tesla также смогут зарабатывать в приложении, указывая свои автомобили как роботакси.