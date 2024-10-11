CEO-директор компании Tesla, миллиардер Илон Маск презентовал долгожданное такси Cybercabs, имеющее полноценное автономное управление.
Главные тезисы
- Илон Маск представил роботакси Cybercabs с автономным управлением и интересным дизайном.
- Производство автомобилей Tesla Cybercabs планируется начать в 2026 году по цене менее 30 тысяч долларов.
- Автомобили Cybercabs могут значительно снизить затраты на пробег, делая их экономически выгодными для пользователей.
- Инвесторы и аналитики выразили возмущение технологическими проблемами и сдерживают свои ожидания в отношении роботакси.
- Презентация Маском роботакси Cybercabs вызвала волну энтузиазма в социальных сетях, но также выявила потенциальные трудности в внедрении новой технологии.
Как прошла презентация Маском роботакси Cybercabs
Автомобиль имеет две двери, которые поднимаются в гору. Это автомобиль не имеет обычного руля, педалей.
Маск прибыл на саму презентацию на Cybercabs. По его словам, производство этих автомобилей должно начаться уже в 2026 году.
Robotaxi pic.twitter.com/zVJ9v9yXNr— Tesla (@Tesla) October 11, 2024
Он отметил, что автомобили будут продавать по цене менее 30 тыс долларов.
Маск добавил, что они будут стоить 20 центов в милю пробега.
Как инвесторы реагируют на презентацию Маском роботакси Cybercabs
Энтузиазм вокруг этого события демонстрируется в социальных сетях, где публикуются скриншоты приглашений и предположение о том, что может быть раскрыто. Но инвесторы и аналитики отмечают проблемы с технологией и сдерживают свои ожидания.
В планах Маска запустить свой парк роботакси Cybercabs, которые можно будет выложить с помощью приложения.
Частные владельцы Tesla также смогут зарабатывать в приложении, указывая свои автомобили как роботакси.
Мероприятие в четверг на студии Warner Bros близ Лос-Анджелеса, штат Калифорния, называется "Мы, робот" — очевидный намек на научно-фантастические рассказы "Я, робот" американского писателя Айзека Азимова, но также перекликается с настоянием Маска на том, что о Tesla "следует думать как о компании, занимающейся робототехникой с искусственным интеллектом", а не как об автопроизводителе.
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