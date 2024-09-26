За словами глави NASA Білла Нельсона, власник SpaceX Ілон Маск стає дедалі більш нестабільною і непередбачуваною людиною, однак це не вплине на співпрацю NASA та SpaceX, оскільки операціями керує президент компанії Гвінн Шотвелл.
Головні тези:
- Глава NASA висловив занепокоєння стосовно непередбачуваності та нестабільності Ілона Маска, однак це не впливає на співпрацю NASA та SpaceX.
- Ілон Маск у центрі численних скандалів, спричинених гучними заявами та діями у соцмережах, що викликають коливання на ринках криптовалют та акціях Tesla.
- Незважаючи на контроверсії, Маск самоусунувся від керівництва SpaceX, дозволяючи президенту Гвінн Шотвелл ефективно керувати компанією.
- NASA довіряє SpaceX як безпечному перевізнику для повернення астронавтів з Міжнародної космічної станції, не дивлячись на складнощі, пов'язані з власником компанії.
- Прийняття Маском рішення обрати президента Шотвелл свідчить про важливість стійкості та безпеки в управлінні SpaceX навіть у непередбачуваних умовах.
Глава NASA визнав зростаючу нестабільність і непередбачуваність Маска
Західні журналісти та експерти зазначають, що поведінка Маска в Інтернеті стає настільки непередбачуваною, що це загрожує сталому функціонуванню його компаній.
При цьому Нельсон зазначає, що Маск фактично самоусунувся від керівництва SpaceX.
Всі повсякденні операції компанії проходять під керівництвом президента Гвінн Шотвелл, поки сам Маск зайнятий сварками у соцмережах.
Якими скандалами встиг відзначитись Ілон Маск
Зокрема, Маск має низку гучних скандалів, пов’язаних із власною соцмережею X (колишній Twitter).
Так, гучні заяви Маска вже призводили до сильних коливань на ринку криптовалют.
Окрім цього твіти Маска також загрожували акціям його власної компанії Tesla, що призвело до необхідності досягнення угоди стосовно того, що всі дописи Ілона повинні були спочатку проходити перевірку спеціальної комісії всередині компанії, щоб упевнитись у відсутності ризиків.
Куріння марихуани на подкасті Джо Рогана узагалі підняло такий шум, що йому довелося проходити тести на наркотики, щоб довести, що він не наркоман.
Наразі найнагальнішим пунктом у списку NASA є повернення двох астронавтів, які застрягли на Міжнародній космічній станції після несправностей у Boeing Starliner, який доставив туди членів екіпажу.
Щоб повернути їх додому, агентство покладається на компанію SpaceX, яка, попри все, що пов'язано з її власником, була і залишається безпечним перевізником для космічного агентства.
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