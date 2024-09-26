За словами глави NASA Білла Нельсона, власник SpaceX Ілон Маск стає дедалі більш нестабільною і непередбачуваною людиною, однак це не вплине на співпрацю NASA та SpaceX, оскільки операціями керує президент компанії Гвінн Шотвелл.

Глава NASA визнав зростаючу нестабільність і непередбачуваність Маска

Західні журналісти та експерти зазначають, що поведінка Маска в Інтернеті стає настільки непередбачуваною, що це загрожує сталому функціонуванню його компаній.

При цьому Нельсон зазначає, що Маск фактично самоусунувся від керівництва SpaceX.

Всі повсякденні операції компанії проходять під керівництвом президента Гвінн Шотвелл, поки сам Маск зайнятий сварками у соцмережах.

Ілон Маск

Хороша новина в тому, що у Ілона є президент, якій він дозволяє керувати компанією. Вона зробила феноменальну роботу, — наголосив Нельсон під час виступу на Тижні клімату в Палаті представників Генеральної Асамблеї ООН. Поширити

Якими скандалами встиг відзначитись Ілон Маск

Зокрема, Маск має низку гучних скандалів, пов’язаних із власною соцмережею X (колишній Twitter).

Так, гучні заяви Маска вже призводили до сильних коливань на ринку криптовалют.

Окрім цього твіти Маска також загрожували акціям його власної компанії Tesla, що призвело до необхідності досягнення угоди стосовно того, що всі дописи Ілона повинні були спочатку проходити перевірку спеціальної комісії всередині компанії, щоб упевнитись у відсутності ризиків.

Куріння марихуани на подкасті Джо Рогана узагалі підняло такий шум, що йому довелося проходити тести на наркотики, щоб довести, що він не наркоман.

Одне з найважливіших рішень, яке прийняв Маск, це те, що він обрав президента на ім'я Гвінн Шотвелл, — зазначає глава NASA. Поширити

Наразі найнагальнішим пунктом у списку NASA є повернення двох астронавтів, які застрягли на Міжнародній космічній станції після несправностей у Boeing Starliner, який доставив туди членів екіпажу.

Щоб повернути їх додому, агентство покладається на компанію SpaceX, яка, попри все, що пов'язано з її власником, була і залишається безпечним перевізником для космічного агентства.