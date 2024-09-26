По словам главы NASA Билла Нельсона, владелец SpaceX Илон Маск становится все более нестабильным и непредсказуемым человеком, однако это не повлияет на сотрудничество NASA и SpaceX, поскольку операциями руководит президент компании Гвинн Шотвелл.

Глава NASA признал растущую нестабильность и непредсказуемость

Западные журналисты и эксперты отмечают, что поведение Маска в Интернете становится настолько непредсказуемым, что чревато устойчивым функционированием его компаний.

При этом Нельсон отмечает, что Маск фактически самоустранился от руководства SpaceX.

Все повседневные операции компании проходят под руководством президента Гвинн Шотвелл, пока сам Маск занят ссорами в соцсетях.

Илон Маск

Хорошая новость в том, что у Илона есть президент, которым он позволяет управлять компанией. Она проделала феноменальную работу, — подчеркнул Нельсон во время выступления на Неделе климата в Палате представителей Генеральной Ассамблеи ООН. Поделиться

Какими скандалами успел отличиться Илон Маск

В частности, у Маски есть ряд громких скандалов, связанных с собственной соцсетью X (бывший Twitter).

Да, громкие заявления Маска уже приводили к сильным колебаниям на рынке криптовалют.

Кроме того, твиты Маска также угрожали акциям его собственной компании Tesla, что привело к необходимости достижения соглашения о том, что все сообщения Илона должны были сначала проходить проверку специальной комиссии внутри компании, чтобы убедиться в отсутствии рисков.

Курение марихуаны на подкасте Джо Рогана вообще подняло такой шум, что ему пришлось проходить тесты на наркотики, чтобы доказать, что он не наркоман.

Одно из важнейших решений, которое принял Маск, это то, что он избрал президента по имени Гвинн Шотвелл, отмечает глава NASA. Поделиться

Сейчас самым важным пунктом в списке NASA является возвращение двух астронавтов, застрявших на Международной космической станции после неисправностей в Boeing Starliner, доставившего туда членов экипажа.

Чтобы вернуть их домой, агентство полагается на компанию SpaceX, которая, несмотря на все, что связано с ее владельцем, была и остается безопасным перевозчиком для космического агентства.