Глава NASA откровенно высказался по поводу проблемного сотрудничества с Илоном Маском
Категория
Экономика
Дата публикации

Глава NASA откровенно высказался по поводу проблемного сотрудничества с Илоном Маском

Илон Маск
Читати українською
Источник:  Axios

По словам главы NASA Билла Нельсона, владелец SpaceX Илон Маск становится все более нестабильным и непредсказуемым человеком, однако это не повлияет на сотрудничество NASA и SpaceX, поскольку операциями руководит президент компании Гвинн Шотвелл.

Главные тезисы

  • Глава NASA выразил обеспокоенность нестабильностью и непредсказуемостью Илона Маска, но подчеркнул, что сотрудничество с SpaceX остается важным.
  • Илон Маск самоизолировался от управления SpaceX, оставив президенту Гвинн Шотвеллу управление компанией, что обеспечивает устойчивость и безопасность операций.
  • NASA доверяет SpaceX как безопасному перевозчику для возвращения астронавтов, несмотря на проблемы, связанные с владельцем компании.
  • Решение Маска избрать Гвинна Шотвелла президентом свидетельствует о важности безопасности в управлении SpaceX в непредсказуемых условиях.
  • Несмотря на скандалы и нестабильность Маска, сотрудничество между NASA и SpaceX продолжается с акцентом на безопасность и устойчивость операций.

Глава NASA признал растущую нестабильность и непредсказуемость

Западные журналисты и эксперты отмечают, что поведение Маска в Интернете становится настолько непредсказуемым, что чревато устойчивым функционированием его компаний.

При этом Нельсон отмечает, что Маск фактически самоустранился от руководства SpaceX.

Все повседневные операции компании проходят под руководством президента Гвинн Шотвелл, пока сам Маск занят ссорами в соцсетях.

В NASA признали растущую непредсказуемость Илона Маска
Илон Маск

Хорошая новость в том, что у Илона есть президент, которым он позволяет управлять компанией. Она проделала феноменальную работу, — подчеркнул Нельсон во время выступления на Неделе климата в Палате представителей Генеральной Ассамблеи ООН.

Какими скандалами успел отличиться Илон Маск

В частности, у Маски есть ряд громких скандалов, связанных с собственной соцсетью X (бывший Twitter).

  • Да, громкие заявления Маска уже приводили к сильным колебаниям на рынке криптовалют.

  • Кроме того, твиты Маска также угрожали акциям его собственной компании Tesla, что привело к необходимости достижения соглашения о том, что все сообщения Илона должны были сначала проходить проверку специальной комиссии внутри компании, чтобы убедиться в отсутствии рисков.

  • Курение марихуаны на подкасте Джо Рогана вообще подняло такой шум, что ему пришлось проходить тесты на наркотики, чтобы доказать, что он не наркоман.

Одно из важнейших решений, которое принял Маск, это то, что он избрал президента по имени Гвинн Шотвелл, отмечает глава NASA.

Сейчас самым важным пунктом в списке NASA является возвращение двух астронавтов, застрявших на Международной космической станции после неисправностей в Boeing Starliner, доставившего туда членов экипажа.

Чтобы вернуть их домой, агентство полагается на компанию SpaceX, которая, несмотря на все, что связано с ее владельцем, была и остается безопасным перевозчиком для космического агентства.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Илон Маск "дошутился" — ему грозит 5 лет тюрьмы
Илон Маск
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
"Разве так делается?". Кадыров обиделся из-за неожиданного решения Илона Маска
Кадыров
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Маск анонсировал историческую презентацию от Tesla. О чем речь
Илон Маск

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?