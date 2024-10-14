Американский миллиардер и SEO-директор компании Tesla Илон Маск разочаровал инвесторов по результатам презентации под названием "We robots", на которой было представлено роботизированное такси, автобус и другие передовые устройства компании.
Главные тезисы
- Илон Маск разочаровал инвесторов результатами презентации роботизированного такси и автобуса Tesla, что привело к обвалу акций компании.
- Ценные бумаги Tesla упали на 9%, а рыночная капитализация сократилась на 60 млрд долларов.
- Роботизированный автобус Robovan и такси Cybercabs не поразили инвесторов необычным дизайном и автономностью, что спровоцировало падение ценных бумаг.
- Проект по роботокси Маска не имеет непосредственных результатов или дополнительных драйверов дохода, что вызвало негативную реакцию на рынке.
- Презентация Илона Маска представила первый в мире роботизированный автобус Robovan и автономное такси Cybercabs, но они не покорили инвесторов и вызвали обвал акций Tesla.
Маск спровоцировал новый обвал акций Tesla
Отмечается, что по результатам торгов 11 октября акции Tesla упали в цене на 9%, поскольку инвесторов разочаровала проведенная Маском презентация роботизированного такси Cybercabs и робоавтобуса Robovan.
Торговый день был завершен с ценой акций Tesla на уровне 217,8 долларов за штуку. Таким образом компания Маска потеряла в общей сложности 60 млрд долларов рыночной капитализации.
С начала года ценные бумаги подешевели на 12%. В то время как в годовом расчете они упали в цене на 17%.
Кроме того, в компании Bernstein в записке для клиентов указали, что оценка Tesla оторвана от фундаментальных показателей, добавив, что презентация проекта по роботокси не имеет непосредственных результатов или дополнительных драйверов дохода.
Что известно о презентации Tesla роботакси и робоавтобуса
SEO-директор Tesla, миллиардер Илон Маск презентовал первый в мире роботизированный автобус Robovan, рассчитанный на 20 пассажиров.
Отмечается, что презентованный Маском на западе We, Robot автобус Robovan предназначен для перевозки грузов или до 20 пассажиров.
Автобус имеет необычный дизайн и больше похож на локомотив поезда. У него отсутствуют видимые колеса и даже лобовое стекло.
По убеждению Маска, использование этих автобусов должно стать дешевле привычного городского транспорта.
Маск также презентовал долгожданное такси Cybercabs, имеющее полноценное автономное управление.
Автомобиль имеет две двери, которые поднимаются в гору. Это автомобиль не имеет обычного руля, педалей.
Маск прибыл на саму презентацию на Cybercabs. По его словам, производство этих автомобилей должно начаться уже в 2026 году.
Robotaxi pic.twitter.com/zVJ9v9yXNr— Tesla (@Tesla) October 11, 2024
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-