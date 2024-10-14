Американский миллиардер и SEO-директор компании Tesla Илон Маск разочаровал инвесторов по результатам презентации под названием "We robots", на которой было представлено роботизированное такси, автобус и другие передовые устройства компании.

Маск спровоцировал новый обвал акций Tesla

Отмечается, что по результатам торгов 11 октября акции Tesla упали в цене на 9%, поскольку инвесторов разочаровала проведенная Маском презентация роботизированного такси Cybercabs и робоавтобуса Robovan.

Торговый день был завершен с ценой акций Tesla на уровне 217,8 долларов за штуку. Таким образом компания Маска потеряла в общей сложности 60 млрд долларов рыночной капитализации.

С начала года ценные бумаги подешевели на 12%. В то время как в годовом расчете они упали в цене на 17%.

Кроме того, в компании Bernstein в записке для клиентов указали, что оценка Tesla оторвана от фундаментальных показателей, добавив, что презентация проекта по роботокси не имеет непосредственных результатов или дополнительных драйверов дохода.

Что известно о презентации Tesla роботакси и робоавтобуса

SEO-директор Tesla, миллиардер Илон Маск презентовал первый в мире роботизированный автобус Robovan, рассчитанный на 20 пассажиров.

Отмечается, что презентованный Маском на западе We, Robot автобус Robovan предназначен для перевозки грузов или до 20 пассажиров.

Автобус имеет необычный дизайн и больше похож на локомотив поезда. У него отсутствуют видимые колеса и даже лобовое стекло.

По убеждению Маска, использование этих автобусов должно стать дешевле привычного городского транспорта.

Маск также презентовал долгожданное такси Cybercabs, имеющее полноценное автономное управление.

Автомобиль имеет две двери, которые поднимаются в гору. Это автомобиль не имеет обычного руля, педалей.

Маск прибыл на саму презентацию на Cybercabs. По его словам, производство этих автомобилей должно начаться уже в 2026 году.