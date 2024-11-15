Американський мільярдер та новий радник республіканця Дональда Трампа Ілон Маск провів таємну зустріч з послом Ірану в ООН Саїдом Іравані.

Що відомо про зустріч Маска з послом Ірану в ООН

Зазначається, що місце зустрічі Маска з Іравані зберігається у таємниці.

Журналісти стверджують, що переговори тривали близько години і стосувались зниження напруженності у відносинах між Іраном та США.

За словами іранських посадовців, зустріч нібито пройшла дуже позитивно.

Ілон Маск

У матеріалі видання підкреслюється, що ініціатором зустрічі виступив сам Маск. Ця зустріч демонструє можливу зміну характеру відносин між США та Іраном за президентства Трампа.

Під час першого президентського терміну Трамп вивів США з ядерної угоди з Іраном та наклав на цю країну жорсткі санкції, а також наказав ліквідувати генерала Касима Сулеймані.

У відповідь Іран відмовився від переговорів із США і погрожував помстою. Однак після нещодавніх виборів Трампа в Ірані активізувалися дискусії про можливість нових переговорів для зняття санкцій.

Що відомо про ймовірну роль Маска у врегулюванні відносин між США та Іраном

За словами аналітиків, наразі Трамп може бути зацікавлений у досягненні нової угоди з Іраном.

Зустріч Маска надала Ірану можливість обговорювати питання через неофіційні канали. Незабаром Маск отримає офіційну роль як співдиректор урядового агентства, що може посилити його вплив у цих процесах.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі після зустрічі з головою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі заявив, що Іран готовий до співпраці й діалогу, підкресливши, що двері для дипломатії залишаються відкритими.