Компания Neuralink, основанная миллиардером Илоном Маском, получила разрешение на проведение клинических испытаний собственных чипов в Канаде.
Главные тезисы
- Neuralink получила разрешение на проведение клинических испытаний своих чипов в Канаде для оценки безопасности и функциональности имплантов для людей с пороками и квадриплегией.
- Перспективы технологий Neuralink включают общение телепатически и обучение иностранным языкам через имплантаты, открывая новые возможности для человечества.
- Использование имплантов Neuralink представляет большой потенциал в восстановлении зрения и движения у людей с ограниченными возможностями.
- Компания успешно провела вживление своего чипа в мозг второго пациента с травмой спинного мозга, используя более 400 электродов.
- Нейроимпланты Neuralink открывают перспективы для развития интерфейса мозг-компьютер, способного помочь людям с ограниченными возможностями иследовать новые возможности.
Что известно о первых испытаниях чипов Neuralink на людях в Канаде
Отмечается, что ключевой целью исследования является оценка безопасности и начальных показателей функциональности имплантов, позволяющих людям с недостатками и квадриплегией управлять устройствами с помощью мыслей.
Первую процедуру применения импланта планируют провести в больнице University Health Network в Торонто.
На территории США чипы Neuralink были вживлены двум пациентам. Один из них активно использует устройство для игры в видеоигры и создание 3D-дизайна.
В компании занимаются активной разработкой интерфейса мозг-компьютер, который будет помогать двигаться пациентам с ограниченными возможностями, а также восстанавливать зрение.
В сентябре Neuralink получила от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) статус "прорывного устройства" для экспериментального импланта, направленного на восстановление зрения.
Что известно о первых случаях вживления чипа Neuralink в мозг человека
Компания Neuralink миллиардера Илона Маска успешно провела вживление своего чипа в мозг второго пациента.
Пока известно, что он, как и первый, также получил травму спинного мозга. Миллиардер рассказал, что 400 электродов имплантата в мозгу второго пациента работают. В то же время на сайте Neuralink отмечается, что чип имеет 1024 электрода.
Neuralink впервые представила технологию вживления в мозг считывающих информацию нитей летом 2019 года.
Маск рассчитывает, что импланты в будущем помогут людям общаться телепатически и скачивать иностранные языки.
В августе 2020 года Neuralink успешно имплантировала чип свиньи, подключив ее мозг к компьютеру. В феврале 2021 года компания успешно вживила нейроимплант в мозг обезьяны и даже научила ее играть в видеоигру.
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