Что известно о первых испытаниях чипов Neuralink на людях в Канаде

Отмечается, что ключевой целью исследования является оценка безопасности и начальных показателей функциональности имплантов, позволяющих людям с недостатками и квадриплегией управлять устройствами с помощью мыслей.

Первую процедуру применения импланта планируют провести в больнице University Health Network в Торонто.

Имплант Neuralink

На территории США чипы Neuralink были вживлены двум пациентам. Один из них активно использует устройство для игры в видеоигры и создание 3D-дизайна.

В компании занимаются активной разработкой интерфейса мозг-компьютер, который будет помогать двигаться пациентам с ограниченными возможностями, а также восстанавливать зрение.

В сентябре Neuralink получила от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) статус "прорывного устройства" для экспериментального импланта, направленного на восстановление зрения.

Что известно о первых случаях вживления чипа Neuralink в мозг человека

Компания Neuralink миллиардера Илона Маска успешно провела вживление своего чипа в мозг второго пациента.

Пока известно, что он, как и первый, также получил травму спинного мозга. Миллиардер рассказал, что 400 электродов имплантата в мозгу второго пациента работают. В то же время на сайте Neuralink отмечается, что чип имеет 1024 электрода.

Neuralink впервые представила технологию вживления в мозг считывающих информацию нитей летом 2019 года.

Маск рассчитывает, что импланты в будущем помогут людям общаться телепатически и скачивать иностранные языки.

В августе 2020 года Neuralink успешно имплантировала чип свиньи, подключив ее мозг к компьютеру. В феврале 2021 года компания успешно вживила нейроимплант в мозг обезьяны и даже научила ее играть в видеоигру.