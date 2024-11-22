Neuralink Маска получила разрешение на испытание чипов на людях
Категория
Технологии
Дата публикации

Neuralink Маска получила разрешение на испытание чипов на людях

Илон Маск
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Источник:  Reuters

Компания Neuralink, основанная миллиардером Илоном Маском, получила разрешение на проведение клинических испытаний собственных чипов в Канаде.

Главные тезисы

  • Neuralink получила разрешение на проведение клинических испытаний своих чипов в Канаде для оценки безопасности и функциональности имплантов для людей с пороками и квадриплегией.
  • Перспективы технологий Neuralink включают общение телепатически и обучение иностранным языкам через имплантаты, открывая новые возможности для человечества.
  • Использование имплантов Neuralink представляет большой потенциал в восстановлении зрения и движения у людей с ограниченными возможностями.
  • Компания успешно провела вживление своего чипа в мозг второго пациента с травмой спинного мозга, используя более 400 электродов.
  • Нейроимпланты Neuralink открывают перспективы для развития интерфейса мозг-компьютер, способного помочь людям с ограниченными возможностями иследовать новые возможности.

Что известно о первых испытаниях чипов Neuralink на людях в Канаде

Отмечается, что ключевой целью исследования является оценка безопасности и начальных показателей функциональности имплантов, позволяющих людям с недостатками и квадриплегией управлять устройствами с помощью мыслей.

Первую процедуру применения импланта планируют провести в больнице University Health Network в Торонто.

Neuralink получила разрешение на проведение клинических испытаний собственных имплантов в Канаде
Имплант Neuralink

На территории США чипы Neuralink были вживлены двум пациентам. Один из них активно использует устройство для игры в видеоигры и создание 3D-дизайна.

В компании занимаются активной разработкой интерфейса мозг-компьютер, который будет помогать двигаться пациентам с ограниченными возможностями, а также восстанавливать зрение.

В сентябре Neuralink получила от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) статус "прорывного устройства" для экспериментального импланта, направленного на восстановление зрения.

Что известно о первых случаях вживления чипа Neuralink в мозг человека

Компания Neuralink миллиардера Илона Маска успешно провела вживление своего чипа в мозг второго пациента.

Пока известно, что он, как и первый, также получил травму спинного мозга. Миллиардер рассказал, что 400 электродов имплантата в мозгу второго пациента работают. В то же время на сайте Neuralink отмечается, что чип имеет 1024 электрода.

Neuralink впервые представила технологию вживления в мозг считывающих информацию нитей летом 2019 года.

Маск рассчитывает, что импланты в будущем помогут людям общаться телепатически и скачивать иностранные языки.

В августе 2020 года Neuralink успешно имплантировала чип свиньи, подключив ее мозг к компьютеру. В феврале 2021 года компания успешно вживила нейроимплант в мозг обезьяны и даже научила ее играть в видеоигру.

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