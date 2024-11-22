Neuralink Маска отримала дозвіл на випробування чипів на людях
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Технології
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Neuralink Маска отримала дозвіл на випробування чипів на людях

Ілон Маск
Джерело:  Reuters

Компанія Neuralink, заснована мільярдером Ілоном Маском, отримала дозвіл на проведення клінічних випробувань власних чипів у Канаді. 

Головні тези:

  • Neuralink отримала дозвіл на проведення клінічних випробувань своїх чипів у Канаді з метою оцінки безпеки та функціональності імплантів для людей з вадами та квадриплегією.
  • Перше вживлення імпланту Neuralink планується у Торонто, в рамках досліджень інтерфейсу мозок-комп'ютер для пацієнтів з обмеженими можливостями.
  • У компанії активно розробляють технології для відновлення зору та руху для людей з обмеженими можливостями за допомогою імплантів Neuralink.
  • Neuralink успішно провела вживлення свого чіпу у мозок другого пацієнта з травмою спинного мозку, використовуючи більше 400 електродів.
  • Майбутність технологій Neuralink полягає у спілкуванні телепатично та навчанні іноземних мов через імплантати, що відкриває нові перспективи для людства.

Що відомо про перші випробування чипів Neuralink на людях у Канаді

Зазначається, що ключовою метою дослідження є оцінка безпеки та початкових показників функціональності імплантів, які дозволяють людям з вадами та квадриплегією керувати пристроями за допомогою думок.

Першу процедуру вживлення імпланту планують провести у лікарні University Health Network у Торонто.

Neuralink отримала дозвіл на проведення клінічних випробувань власних імплантів у Канаді
Імплант Neuralink

На території США чіпи Neuralink було вживлено двом пацієнтам. Один з них активно використовує пристрій для гри у відеоігри та створення 3D-дизайну.

В компанії займаються активною розробкою інтерфейсу мозок-комп'ютер, який допомагатиме рухатись пацієнтам з обмеженими можливостями, а також відновлюватиме зір.

У вересні Neuralink отримала від Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) статус "проривного пристрою" для експериментального імпланту, спрямованого на відновлення зору.

Що відомо про перші випадки вживлення чіпу Neuralink у мозок людини

Компанія Neuralink мільярдера Ілона Маска успішно провела вживлення свого чіпа у мозок другого пацієнта.

Наразі відомо, що він, як й перший, також мав травму спинного мозку. Мільярдер розповів, що 400 електродів імплантату в мозку другого пацієнта працюють. Водночас на сайті Neuralink зазначається, що чіп має 1024 електроди.

Neuralink уперше представила технологію вживлення в мозок ниток, які зчитують інформацію, влітку 2019 року.

Маск розраховує, що імпланти в майбутньому допоможуть людям спілкуватися телепатично і завантажувати іноземні мови.

У серпні 2020 року Neuralink успішно імплантувала чип свині, підключивши її мозок до компʼютера. У лютому 2021 року компанія успішно вживила нейроімплант у мозок мавпи і навіть навчила її грати у відеогру.

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