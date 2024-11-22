Компанія Neuralink, заснована мільярдером Ілоном Маском, отримала дозвіл на проведення клінічних випробувань власних чипів у Канаді.

Що відомо про перші випробування чипів Neuralink на людях у Канаді

Зазначається, що ключовою метою дослідження є оцінка безпеки та початкових показників функціональності імплантів, які дозволяють людям з вадами та квадриплегією керувати пристроями за допомогою думок.

Першу процедуру вживлення імпланту планують провести у лікарні University Health Network у Торонто.

Імплант Neuralink

На території США чіпи Neuralink було вживлено двом пацієнтам. Один з них активно використовує пристрій для гри у відеоігри та створення 3D-дизайну.

В компанії займаються активною розробкою інтерфейсу мозок-комп'ютер, який допомагатиме рухатись пацієнтам з обмеженими можливостями, а також відновлюватиме зір.

У вересні Neuralink отримала від Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) статус "проривного пристрою" для експериментального імпланту, спрямованого на відновлення зору.

Що відомо про перші випадки вживлення чіпу Neuralink у мозок людини

Компанія Neuralink мільярдера Ілона Маска успішно провела вживлення свого чіпа у мозок другого пацієнта.

Наразі відомо, що він, як й перший, також мав травму спинного мозку. Мільярдер розповів, що 400 електродів імплантату в мозку другого пацієнта працюють. Водночас на сайті Neuralink зазначається, що чіп має 1024 електроди.

Neuralink уперше представила технологію вживлення в мозок ниток, які зчитують інформацію, влітку 2019 року.

Маск розраховує, що імпланти в майбутньому допоможуть людям спілкуватися телепатично і завантажувати іноземні мови.

У серпні 2020 року Neuralink успішно імплантувала чип свині, підключивши її мозок до компʼютера. У лютому 2021 року компанія успішно вживила нейроімплант у мозок мавпи і навіть навчила її грати у відеогру.