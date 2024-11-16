Маск угрожает сенаторам-демократам. В чем дело

Маск угрожает сенаторам США, обвинившим его в связях с РФ

Ранее 16 ноября стало известно, что два сенатора-демократа призвали генпрокурора США и генерального инспектора Пентагона расследовать контакты миллиардера с российскими властями.

В письме говорится, что Маск — бенефициар миллиардного финансирования от правительства, поэтому возможные контакты с российским диктатором Владимиром Путиным могут нести вред безопасности США.

Маск назвал сенаторов "марионетками" и заявил, что найдет тех, кто связывает его с Россией.

Я собираюсь выяснить, кто выдвигает эти обвинения, и уничтожить их. Поделиться

I’m going to find out who’s making these accusations and nuke them — Elon Musk (@elonmusk) November 16, 2024

Маска обвинили в связях с Россией

Недавно стало известно, что миллиардер Илон Маск провел несколько телефонных разговоров с официальными лицами РФ, включая российского диктатора Владимира Путина. Сенаторы-демократы требуют расследовать это из соображений национальной безопасности.

Маск, назначенный на госдолжность новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, контролирует миллиардные контракты с Пентагоном и разведывательными службами.

Сенаторы Джин Шахин и Джек Рид сообщили генпрокурору США Меррику Гарланду и генеральному инспектору Пентагона, что участие Маска в этих программах SpaseX должно быть проверено на предмет возможного лишения прав и исключения после недавних сообщений в октябре о его разговорах с российскими официальными лицами. Под лишением прав подразумевается исключение из определенных контрактов и привилегий.

Эти отношения между известным противником США и господином Маском, получателем миллиардов долларов государственного финансирования США, вызывают серьезные вопросы надежности Маска как государственного подрядчика и обладателя допуска. Поделиться

Однако призыв Шахина и Рида к федеральному расследованию является маловероятной попыткой, поскольку Трамп готовится вернуться в Белый дом при поддержке Маска, потратившего более 119 млн долл на предвыборную кампанию республиканца, а также назначенный руководителем будущего Департамента эффективности правительства США.