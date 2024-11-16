Маск угрожает сенаторам-демократам. В чем дело

Сенаторы-демократы призвали расследовать контакты миллиардера Илон Маска с властями РФ. Маск решил использовать угрозы.
Главные тезисы
- Сенаторы-демократы призвали расследовать контакты Илона Маска с российскими властями, что вызвало агрессивную реакцию бизнесмена.
- Илон Маск обвинил сенаторов в том, что они являются “марионетками” и угрожает разоблачить тех, кто его обвиняет.
- Возможное расследование связей Маска с РФ вызывает серьезные вопросы о его надежности как государственного подрядчика.
- Сенаторы требуют проверить участие Маска в программе SpaceX на предмет возможного лишения прав и исключения из определенных контрактов и привилегий.
- Конфликт между Маском и законодателями вызывает волнение из-за контактов бизнесмена с российскими официальными лицами.
Маск угрожает сенаторам США, обвинившим его в связях с РФ
Ранее 16 ноября стало известно, что два сенатора-демократа призвали генпрокурора США и генерального инспектора Пентагона расследовать контакты миллиардера с российскими властями.
В письме говорится, что Маск — бенефициар миллиардного финансирования от правительства, поэтому возможные контакты с российским диктатором Владимиром Путиным могут нести вред безопасности США.
Маск назвал сенаторов "марионетками" и заявил, что найдет тех, кто связывает его с Россией.
I’m going to find out who’s making these accusations and nuke them— Elon Musk (@elonmusk) November 16, 2024
Маска обвинили в связях с Россией
Недавно стало известно, что миллиардер Илон Маск провел несколько телефонных разговоров с официальными лицами РФ, включая российского диктатора Владимира Путина. Сенаторы-демократы требуют расследовать это из соображений национальной безопасности.
Маск, назначенный на госдолжность новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, контролирует миллиардные контракты с Пентагоном и разведывательными службами.
Сенаторы Джин Шахин и Джек Рид сообщили генпрокурору США Меррику Гарланду и генеральному инспектору Пентагона, что участие Маска в этих программах SpaseX должно быть проверено на предмет возможного лишения прав и исключения после недавних сообщений в октябре о его разговорах с российскими официальными лицами. Под лишением прав подразумевается исключение из определенных контрактов и привилегий.
Однако призыв Шахина и Рида к федеральному расследованию является маловероятной попыткой, поскольку Трамп готовится вернуться в Белый дом при поддержке Маска, потратившего более 119 млн долл на предвыборную кампанию республиканца, а также назначенный руководителем будущего Департамента эффективности правительства США.
Также Reuters добавило, что несколько законодателей-демократов публично призвали провести расследование по связям Маска с Москвой после того, как в прошлом месяце издание The Wall Street Journal сообщило о предполагаемом контакте. Однако о письме американским чиновникам, которые могут начать такое расследование, ранее не сообщалось.
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