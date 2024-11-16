Маск погрожує сенаторам-демократам. У чому справа

Маск погрожує сенаторам США, які звинуватили його у зв’язках з РФ

Раніше 16 листопада стало відомо, що двоє сенаторів-демократів закликали генпрокурора США і генерального інспектора Пентагону розслідувати контакти мільярдера з російською владою.

У листі йдеться, що Маск є бенефіціаром мільярдного фінансування від уряду, тому можливі контакти з російським диктатором Володимиром Путіним можуть нести шкоду безпеці США.

Натомість Маск назвав сенаторів "маріонетками" та заявив, що знайде тих, хто пов'язує його з Росією.

Я збираюся з'ясувати, хто висуває ці звинувачення, і знищити їх. Поширити

I’m going to find out who’s making these accusations and nuke them — Elon Musk (@elonmusk) November 16, 2024

Маска звинуватили у зв’язках з Росією

Нещодавно стало відомо, що мільярдер Ілон Маск провів кілька телефонних розмов із офіційними особами РФ, включаючи російського диктатора Володимира Путіна. Сенатори-демократи вимагають розслідувати це з міркувань нацбезпеки.

Маск, призначений на держпосаду новообраним президентом США Дональдом Трампом, контролює мільярдні контракти з Пентагоном та розвідувальними службами.

Сенатори Джин Шахін і Джек Рід повідомили генпрокурору США Мерріку Гарланду і генеральному інспектору Пентагону, що участь Маска в цих програмах SpaseX має бути перевірена на предмет можливого позбавлення прав і виключення після нещодавніх повідомлень у жовтні про його розмови з російськими офіційними особами. Під позбавленням прав мається на увазі виключення із певних контрактів та привілеїв.

Ці відносини між відомим противником США та паном Маском, одержувачем мільярдів доларів державного фінансування США, викликають серйозні питання щодо надійності Маска як державного підрядника та володаря допуску. Поширити

Однак заклик Шахіна та Ріда до федерального розслідування є малоймовірною спробою, оскільки Трамп готується повернутися до Білого дому за підтримки Маска, який витратив понад 119 млн дол на передвиборчу кампанію республіканця, а також був призначений керівником майбутнього Департаменту ефективності уряду США.