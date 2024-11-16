Маск погрожує сенаторам-демократам. У чому справа

Сенатори-демократи закликали розслідувати контакти мільярдера Ілон Маска з владою РФ. Натомість Маск вирішив використати погрози.
Головні тези:
- Сенатори-демократи закликали розслідувати контакти Ілона Маска з владою РФ, що викликало його агресивну реакцію.
- Маск назвав сенаторів “маріонетками” та погрожує викрити тих, хто його звинувачує.
- Ситуація створює напруженість між Ілоном Маском та законодавцями через його контакти з російськими офіційними особами.
- Можливість розслідування зв'язків між Маском і РФ викликає серйозні питання щодо його надійності як державного підрядника.
Маск погрожує сенаторам США, які звинуватили його у зв’язках з РФ
Раніше 16 листопада стало відомо, що двоє сенаторів-демократів закликали генпрокурора США і генерального інспектора Пентагону розслідувати контакти мільярдера з російською владою.
У листі йдеться, що Маск є бенефіціаром мільярдного фінансування від уряду, тому можливі контакти з російським диктатором Володимиром Путіним можуть нести шкоду безпеці США.
Натомість Маск назвав сенаторів "маріонетками" та заявив, що знайде тих, хто пов'язує його з Росією.
I’m going to find out who’s making these accusations and nuke them— Elon Musk (@elonmusk) November 16, 2024
Маска звинуватили у зв’язках з Росією
Нещодавно стало відомо, що мільярдер Ілон Маск провів кілька телефонних розмов із офіційними особами РФ, включаючи російського диктатора Володимира Путіна. Сенатори-демократи вимагають розслідувати це з міркувань нацбезпеки.
Маск, призначений на держпосаду новообраним президентом США Дональдом Трампом, контролює мільярдні контракти з Пентагоном та розвідувальними службами.
Сенатори Джин Шахін і Джек Рід повідомили генпрокурору США Мерріку Гарланду і генеральному інспектору Пентагону, що участь Маска в цих програмах SpaseX має бути перевірена на предмет можливого позбавлення прав і виключення після нещодавніх повідомлень у жовтні про його розмови з російськими офіційними особами. Під позбавленням прав мається на увазі виключення із певних контрактів та привілеїв.
Однак заклик Шахіна та Ріда до федерального розслідування є малоймовірною спробою, оскільки Трамп готується повернутися до Білого дому за підтримки Маска, який витратив понад 119 млн дол на передвиборчу кампанію республіканця, а також був призначений керівником майбутнього Департаменту ефективності уряду США.
Також Reuters додало, що кілька законодавців-демократів публічно закликали провести розслідування щодо зв'язків Маска з Москвою після того, як минулого місяця видання The Wall Street Journal повідомило про передбачуваний контакт. Однак про лист до американських чиновників, які можуть розпочати таке розслідування, раніше не повідомлялося.
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