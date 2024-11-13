Трамп призначив Маска головою новоствореного Департаменту урядової ефективності

Майбутній президент США Дональд Трамп призначив бізнесмена Ілона Маска головою новоствореного Департаменту урядової ефективності. Він буде відповідати за скорочення бюджетних витрат і реструктуризацію федеральних агентств.
Головні тези:
- Ілон Маск очолив Департамент урядової ефективності з метою скорочення бюджетних витрат та реструктуризації федеральних агентств.
- Департамент урядової ефективності може стати сучасним «Манхеттенським проєктом» для реформування уряду та зменшення марнотратства в бюджеті США.
- Трамп також висунув на пост глави Пентагону відомого ветерана армії США Піта Хегсета, який вірить у тезу «Америка понад усе».
- Робота Маска та Рамасвамі в Департаменті урядової ефективності очікується завершитися до 4 липня 2026 року.
Що відомо про призначення Маска у новостворене міністерство Трампа
President Donald J. Trump announces the Department of Government Efficiency (DOGE) — headed by @elonmusk and @VivekGRamaswamy pic.twitter.com/Ya2o45qlV8— Trump War Room (@TrumpWarRoom) November 13, 2024
У заяві зазначається, що департамент може стати "Манхеттенським проєктом" нашого часу, спрямованим на реформування уряду.
Трамп також наголосив, що департамент має зменшити марнотратство і шахрайство в бюджеті США, який сягає 6,5 трильйонів доларів.
Трамп також визначився з кандидатурою нового глави Пентагона
Також Трамп висунув кандидатуру ведучого Fox News Піта Хегсета на пост глави Пентагону.
Хегсет — ветеран армії США, офіцер Національної гвардії, служив в Іраку та Афганістані. Має ступінь бакалавра в Принстоні та ступінь магістра в Гарварді.
Очікується, що робота Маска та Рамасвамі завершиться до 4 липня 2026 року.
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