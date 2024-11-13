Трамп призначив Маска головою новоствореного Департаменту урядової ефективності
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Трамп призначив Маска головою новоствореного Департаменту урядової ефективності

Трамп призначив Маска головою новоствореного Департаменту урядової ефективності
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Джерело:  online.ua

Майбутній президент США Дональд Трамп призначив бізнесмена Ілона Маска головою новоствореного Департаменту урядової ефективності. Він буде відповідати за скорочення бюджетних витрат і реструктуризацію федеральних агентств.

Головні тези:

  • Ілон Маск очолив Департамент урядової ефективності з метою скорочення бюджетних витрат та реструктуризації федеральних агентств.
  • Департамент урядової ефективності може стати сучасним «Манхеттенським проєктом» для реформування уряду та зменшення марнотратства в бюджеті США.
  • Трамп також висунув на пост глави Пентагону відомого ветерана армії США Піта Хегсета, який вірить у тезу «Америка понад усе».
  • Робота Маска та Рамасвамі в Департаменті урядової ефективності очікується завершитися до 4 липня 2026 року.

Що відомо про призначення Маска у новостворене міністерство Трампа

Радий повідомити, що Ілон Маск, разом з патріотом Вівеком Рамасвамі, очолить Департамент урядової ефективності (DOGE), — заявив Трамп, підкресливши, що вони допоможуть його адміністрації розібратися з урядовою бюрократією, скоротити надмірне регулювання та марнотратні витрати, а також провести структурні зміни, необхідні для руху "Врятуймо Америку".

Це викличе хвилю змін у системі, зачіпаючи всіх, хто причетний до урядового марнотратства, — прокоментував Маск.

У заяві зазначається, що департамент може стати "Манхеттенським проєктом" нашого часу, спрямованим на реформування уряду.

Новий департамент надаватиме рекомендації незалежно від уряду та працюватиме з Білим домом і Адміністративно-бюджетним управлінням для проведення масштабних структурних реформ і впровадження підприємницького підходу до управління державою, — йдеться в повідомленні.

Трамп також наголосив, що департамент має зменшити марнотратство і шахрайство в бюджеті США, який сягає 6,5 трильйонів доларів.

Трамп також визначився з кандидатурою нового глави Пентагона

Також Трамп висунув кандидатуру ведучого Fox News Піта Хегсета на пост глави Пентагону.

Хегсет — ветеран армії США, офіцер Національної гвардії, служив в Іраку та Афганістані. Має ступінь бакалавра в Принстоні та ступінь магістра в Гарварді.

Піт жорсткий, розумний і щиро вірить у тезу «Америка понад усе». З Пітом на чолі вороги Америки будуть попереджені — наша армія знову буде великою і Америка ніколи не відступить, — зазначив Трамп.

Очікується, що робота Маска та Рамасвамі завершиться до 4 липня 2026 року.

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