Трамп уперше представив свого радника з нацбезпеки
Категорія
Політика
Дата публікації

Трамп уперше представив свого радника з нацбезпеки

Трамп

Новий очільник Білого дому Дональд Трамп офіційно заявив про призначення конгресмена від Флориди Майка Волтца радником із національної безпеки у своїй майбутній адміністрації.

Головні тези:

  • Концепція “миру через силу” підтримується не лише Трампом, а також його новим радником.
  • Майк Волтц має досвід служби в армії США та працював у Пентагоні.
  • Новий радник Трампа є активним захисником та консультантом президента з питань національної безпеки.

Волтц стане радником Трампа

Як стверджує американський лідер, його майбутній радник із нацбезпеки є "експертом з питань загроз з боку Китаю, Росії, Ірану та глобального тероризму".

Майк був рішучим прихильником моєї зовнішньополітичної програми "Америка насамперед" і буде великим прихильником нашого прагнення до миру через силу!

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Новий президент США

Що важливо розуміти, принцип “мир через силу” підтримує не лише Дональд Трамп, а й український лідер Володимир Зеленський.

Президент України розраховує на те, що саме такий механізм допоможе зупинити війну та російську агресію.

Майк Волтц (Фото: wikipedia.org)

Що відомо про нового радника Трампа

Майк Волтц — ветеран армії США і перший "зелений берет" (служив у Силах спецоперацій США), який обрався до Конгресу.

За словами американських журналістів, він має досвід роботи в Міноборони також на посаді радника.

Ба більше, вказано, що новий соратник Трампа працював у секторі оборони керівником одного з підрядників Пентагона.

У Палаті представників він займається темою протистояння Китаю та зменшення залежності від китайських ресурсів і вважається одним із найбільш жорстких його критиків у Республіканській партії.

Що важливо розуміти, у Волтца немає досвіду роботи в адміністрації Трампа, однак він активно підтримує з нею дружні стосунки.

До прикладу, доволі часто захищає нового очільника Білого дому під час виступів на Fox News, — та консультує його з питань національної безпеки.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
ЄС пропонує Трампу першу угоду для послаблення режиму Путіна
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Старший син Трампа не увійде до його адміністрації. Що це означає для України
Дональд Трамп-молодший
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Прем'єр Чехії здивований розмовою з Трампом стосовно України
Петр Фіала

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?