Новий очільник Білого дому Дональд Трамп офіційно заявив про призначення конгресмена від Флориди Майка Волтца радником із національної безпеки у своїй майбутній адміністрації.

Волтц стане радником Трампа

Як стверджує американський лідер, його майбутній радник із нацбезпеки є "експертом з питань загроз з боку Китаю, Росії, Ірану та глобального тероризму".

Майк був рішучим прихильником моєї зовнішньополітичної програми "Америка насамперед" і буде великим прихильником нашого прагнення до миру через силу! Дональд Трамп Новий президент США

Що важливо розуміти, принцип “мир через силу” підтримує не лише Дональд Трамп, а й український лідер Володимир Зеленський.

Президент України розраховує на те, що саме такий механізм допоможе зупинити війну та російську агресію.

Майк Волтц (Фото: wikipedia.org)

Що відомо про нового радника Трампа

Майк Волтц — ветеран армії США і перший "зелений берет" (служив у Силах спецоперацій США), який обрався до Конгресу.

За словами американських журналістів, він має досвід роботи в Міноборони також на посаді радника.

Ба більше, вказано, що новий соратник Трампа працював у секторі оборони керівником одного з підрядників Пентагона.

У Палаті представників він займається темою протистояння Китаю та зменшення залежності від китайських ресурсів і вважається одним із найбільш жорстких його критиків у Республіканській партії. Поширити

Що важливо розуміти, у Волтца немає досвіду роботи в адміністрації Трампа, однак він активно підтримує з нею дружні стосунки.