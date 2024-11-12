Трамп уперше представив свого радника з нацбезпеки

Новий очільник Білого дому Дональд Трамп офіційно заявив про призначення конгресмена від Флориди Майка Волтца радником із національної безпеки у своїй майбутній адміністрації.
Головні тези:
- Концепція “миру через силу” підтримується не лише Трампом, а також його новим радником.
- Майк Волтц має досвід служби в армії США та працював у Пентагоні.
- Новий радник Трампа є активним захисником та консультантом президента з питань національної безпеки.
Волтц стане радником Трампа
Як стверджує американський лідер, його майбутній радник із нацбезпеки є "експертом з питань загроз з боку Китаю, Росії, Ірану та глобального тероризму".
Що важливо розуміти, принцип “мир через силу” підтримує не лише Дональд Трамп, а й український лідер Володимир Зеленський.
Президент України розраховує на те, що саме такий механізм допоможе зупинити війну та російську агресію.
Що відомо про нового радника Трампа
Майк Волтц — ветеран армії США і перший "зелений берет" (служив у Силах спецоперацій США), який обрався до Конгресу.
За словами американських журналістів, він має досвід роботи в Міноборони також на посаді радника.
Ба більше, вказано, що новий соратник Трампа працював у секторі оборони керівником одного з підрядників Пентагона.
Що важливо розуміти, у Волтца немає досвіду роботи в адміністрації Трампа, однак він активно підтримує з нею дружні стосунки.
До прикладу, доволі часто захищає нового очільника Білого дому під час виступів на Fox News, — та консультує його з питань національної безпеки.
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